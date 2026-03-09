स्कूलों में खुलेंगी 'कंटेंट क्रिएटर लैब्स', गेमिंग और एनिमेशन से बनेंगे करियर? जानें क्या है सरकार का नया प्लान?

यह वेबिनार ‘सबका साथ, सबका विकास- Fulfilling Aspirations of People: Education, Skills and University Townships’ विषय पर आयोजित किया जा रहा है. इसमें सरकार, उद्योग, शिक्षा क्षेत्र, स्टार्टअप और छात्रों से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे. कार्यक्रम का मकसद शिक्षा और स्किल्स से जुड़ी नई योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए विचार साझा करना है.

9 मार्च को होगा वेबिनार

यह पोस्ट-बजट वेबिनार 9 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और यूनिवर्सिटी टाउनशिप से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखेंगे. इस कार्यक्रम में नीति बनाने वाले लोग, उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ, शिक्षाविद, स्टार्टअप कंपनियां और छात्र भी शामिल होंगे. सभी मिलकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि बजट में घोषित योजनाओं को कैसे लागू किया जाए, जिससे शिक्षा और क्रिएटिव सेक्टर को मजबूती मिल सके.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय कर रहा आयोजन

इस वेबिनार का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है. इसमें उच्च शिक्षा विभाग भी सहयोग कर रहा है. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, कौशल विकास और क्रिएटिव इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए नए सुझाव और योजनाएं तैयार करना है.

कहां देख सकते हैं लाइव कार्यक्रम

यह पूरा वेबिनार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित किया जाएगा. जो लोग इस चर्चा को देखना चाहते हैं, वे ऑनलाइन इसे देख सकते हैं. बता दें, वेबिनार का उद्घाटन सत्र 9 मार्च को सुबह 11:30 बजे शुरू होगा. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष संबोधन देंगे. इस संबोधन में वह AVGC यानीएनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स से जुड़े क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे. इसमें बताया जाएगा कि कैसे रचनात्मकता, संस्कृति और तकनीक मिलकर रोजगार और देश की सॉफ्ट पावर को बढ़ा सकते हैं.

स्कूल और कॉलेज में बनेंगे कंटेंट क्रिएटर लैब

वेबिनार में एक खास सत्र भी रखा गया है जिसमें स्कूलों और कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स विषय पर चर्चा होगी. इस योजना के तहत देश के लगभग 15000 स्कूलों और 500 उच्च शिक्षण संस्थानों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने की योजना है. इसका उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना और भारत में एनिमेशन, विजुव्ल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स इंडस्ट्री को मजबूत बनाना है. सरकार का मानना है कि इससे देश में नए स्किल्ड क्रिएटर्स तैयार होंगे और तेजी से बढ़ रही क्रिएटिव इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा.

दोपहर 12:20 बजे होगा ब्रेकआउट सेशन

इस विषय पर ब्रेकआउट सेशन दोपहर 12:20 बजे से 1:50 बजे तक चलेगा. इस सत्र की शुरुआत संजय जाजू के कीनोट संबोधन से होगी. वह इस योजना के महत्व के बारे में जानकारी देंगे. इसके बाद सरकार और इंडस्ट्री के कई विशेषज्ञ पैनल चर्चा में हिस्सा लेंगे. इनमें धीरज साहू, आशीष कुलकर्णी, राजन नवानी और सोनम भगत शामिल होंगे. इस चर्चा में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के एक छात्र प्रतिनिधि भी भाग लेंगे.

इंडस्ट्री के कई बड़े विशेषज्ञ भी देंगे सुझाव

इस वेबिनार में क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े नाम भी अपने विचार साझा करेंगे. इनमें मुंजाल श्रॉफ, बीरेन घोष, मानवेंद्र शुक्ल, माला शर्मा और प्रीति व्यास जैसे विशेषज्ञ शामिल होंगे. इसके अलावा Bharat के दो युवा स्वयंसेवक भी इस चर्चा में अपने विचार रखेंगे. वेबिनार के अंत में दिनभर हुई चर्चाओं का सार बताया जाएगा. इसके बाद शाम 5:25 बजे अश्विनी वैष्णव विशेष संबोधन देंगे.

AVGC सेक्टर को मजबूत बनाने पर जोर

सरकार का उद्देश्य इस पहल के जरिए भारत के युवाओं को क्रिएटिव और डिजिटल स्किल्स से जोड़ना है. साथ ही भारत को एनिमेशन, विजवल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर में दुनिया का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना है.

