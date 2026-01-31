GDS Recruitment: बिना परीक्षा के 10वीं पास वालों की लगेगी सरकारी नौकरी! जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें योग्यता और प्रोसेस

India Post GDS Vacancy: इंडिया पोस्ट में 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका है. 31 जनवरी 2026 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जीडीएस भर्ती के लिए किन योग्यता की जरूरत है? आवेदन प्रोसेस क्या है? आइए जानते हैं.
India Post GDS Vacancy 2026: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है. इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) और ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM) के पदों पर भर्ती निकली है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कहीं से भी ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. भारत के कुल 23 सर्किलों के लिए इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकली है. आइए इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और आवेदन कैसे कर सकेंगे? इसके बारे में जान लेते हैं.
इंडिया पोस्ट ने 20000 से अधिक पदों पर जीडीएस भर्ती निकाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद भर्ती के लिए 31 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं. 14 फरवरी 2026 तक आवेदन के लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी. आवेदन फीस जमा करने के लिए 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक मौका मिलेगा.
इंडिया पोस्ट में बिना परीक्षा के जीडीएस पदों पर भर्ती हो सकती है. योग्य उम्मीदवार का चयन मार्कशीट के अंकों के आधार पर किया जा सकता है. चयनित उम्मीदवार को ग्रामीण डाक सेवक के ब्रांच पोस्ट मास्टर को हर महीने 12,000 रुपये से 29,380 रुपये और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक को हर महीने 10 हजार से 24,470 रुपये सैलरी मिल सकती है.
ग्रामीण डाक सेवक की इस भर्ती के लिए 10वीं पास होना जरूरी है. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से पास होने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 18 से 40 साल तक के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. नियम के अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकेगी.
