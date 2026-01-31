Advertisement
trendingNow13092678
Hindi NewsनौकरीGDS Recruitment: बिना परीक्षा के 10वीं पास वालों की लगेगी सरकारी नौकरी! जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें योग्यता और प्रोसेस

GDS Recruitment: बिना परीक्षा के 10वीं पास वालों की लगेगी सरकारी नौकरी! जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें योग्यता और प्रोसेस

India Post GDS Vacancy: इंडिया पोस्ट में 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका है. 31 जनवरी 2026 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जीडीएस भर्ती के लिए किन योग्यता की जरूरत है? आवेदन प्रोसेस क्या है? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 02:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

india post gds Recruitment 2026
india post gds Recruitment 2026

India Post GDS Vacancy 2026: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है. इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) और ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM) के पदों पर भर्ती निकली है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कहीं से भी ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. भारत के कुल 23 सर्किलों के लिए इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकली है. आइए इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और आवेदन कैसे कर सकेंगे? इसके बारे में जान लेते हैं.

India Post GDS Vacancy: कब तक आवेदन का मौका?

इंडिया पोस्ट ने 20000 से अधिक पदों पर जीडीएस भर्ती निकाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद भर्ती के लिए 31 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं. 14 फरवरी 2026 तक आवेदन के लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी. आवेदन फीस जमा करने के लिए 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक मौका मिलेगा.

कितनी मिलेगी सैलरी?

इंडिया पोस्ट में बिना परीक्षा के जीडीएस पदों पर भर्ती हो सकती है. योग्य उम्मीदवार का चयन मार्कशीट के अंकों के आधार पर किया जा सकता है. चयनित उम्मीदवार को ग्रामीण डाक सेवक के ब्रांच पोस्ट मास्टर को हर महीने 12,000 रुपये से 29,380 रुपये और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक को हर महीने 10 हजार से 24,470 रुपये सैलरी मिल सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

जीडीएस भर्ती में के लिए किन योग्यता की जरूरत?

ग्रामीण डाक सेवक की इस भर्ती के लिए 10वीं पास होना जरूरी है. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से पास होने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 18 से 40 साल तक के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. नियम के अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकेगी.

जीडीएस भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले इंडिया पोस्ट की ऑफिशियसल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर रजिस्ट्रेशन के लिए पहले प्रोसेस को अपना लें और फिर लॉगिन करें.
  3. इसके बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन में भर्ती संबंधित आवेदन फॉर्म शो होगा उस पर क्लिक करें.
  4. आधार नंबर, 10वीं भाषाओं की जानकारी समेत अन्य मांगी जा रही डिटेल्स एंटर करें.
  5. लेटेस्ट फोटो को अपलोड करने के अलावा हस्ताक्षर का स्कैन भी अपलोड कर दें.
  6. फॉर्म में सभी जानकारी भर देने के बाद जिस सर्किल के लिए आवेदन कर रहे हैं उसे चुनें.
  7. इस दौरान वेरिफिकेशन प्रोसेस भी पूरा करना होगा जिसके बाद आवेदन फीस जमा करें.
  8. फॉर्म को जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

ये भी पढ़ें- RRB Group D Vacancy 2026: बजट पेश होने से पहले रेलवे में छप्पर फाड़ नौकरियां! आरआरबी ग्रुप डी की 21997 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

GDS recruitment

Trending news

'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
Sunetra Pawar Oath New
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
Sunetra Pawar
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
Karnataka News
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
bengal elections
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
PM Modi
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
Confident Group Chairman Suicide
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
Bhagwant Mann
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
sharad pawar
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
Indian Army
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
BJP president
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल