GDS Recruitment: बिना परीक्षा के 10वीं पास वालों की लगेगी सरकारी नौकरी! जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें योग्यता और प्रोसेस

India Post GDS Vacancy 2026: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है. इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) और ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM) के पदों पर भर्ती निकली है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कहीं से भी ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. भारत के कुल 23 सर्किलों के लिए इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकली है. आइए इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और आवेदन कैसे कर सकेंगे? इसके बारे में जान लेते हैं.

India Post GDS Vacancy: कब तक आवेदन का मौका?

इंडिया पोस्ट ने 20000 से अधिक पदों पर जीडीएस भर्ती निकाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद भर्ती के लिए 31 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं. 14 फरवरी 2026 तक आवेदन के लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी. आवेदन फीस जमा करने के लिए 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक मौका मिलेगा.

कितनी मिलेगी सैलरी?

इंडिया पोस्ट में बिना परीक्षा के जीडीएस पदों पर भर्ती हो सकती है. योग्य उम्मीदवार का चयन मार्कशीट के अंकों के आधार पर किया जा सकता है. चयनित उम्मीदवार को ग्रामीण डाक सेवक के ब्रांच पोस्ट मास्टर को हर महीने 12,000 रुपये से 29,380 रुपये और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक को हर महीने 10 हजार से 24,470 रुपये सैलरी मिल सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

जीडीएस भर्ती में के लिए किन योग्यता की जरूरत?

ग्रामीण डाक सेवक की इस भर्ती के लिए 10वीं पास होना जरूरी है. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से पास होने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 18 से 40 साल तक के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. नियम के अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकेगी.

जीडीएस भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले इंडिया पोस्ट की ऑफिशियसल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं. होमपेज पर रजिस्ट्रेशन के लिए पहले प्रोसेस को अपना लें और फिर लॉगिन करें. इसके बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन में भर्ती संबंधित आवेदन फॉर्म शो होगा उस पर क्लिक करें. आधार नंबर, 10वीं भाषाओं की जानकारी समेत अन्य मांगी जा रही डिटेल्स एंटर करें. लेटेस्ट फोटो को अपलोड करने के अलावा हस्ताक्षर का स्कैन भी अपलोड कर दें. फॉर्म में सभी जानकारी भर देने के बाद जिस सर्किल के लिए आवेदन कर रहे हैं उसे चुनें. इस दौरान वेरिफिकेशन प्रोसेस भी पूरा करना होगा जिसके बाद आवेदन फीस जमा करें. फॉर्म को जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

ये भी पढ़ें- RRB Group D Vacancy 2026: बजट पेश होने से पहले रेलवे में छप्पर फाड़ नौकरियां! आरआरबी ग्रुप डी की 21997 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू