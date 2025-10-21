PPSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! पंजाब में HDO के पदों पर भर्ती, जल्दी करें आवेदन, जानें सैलरी

PPSC HDO Recruitment 2025: अधिकांश युवाओं का सपना सरकारी नौकरी करने का होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) ने पंजाब सरकार के बागवानी विभाग में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर (HDO) (ग्रुप-A) के 101 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ppsc.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से कम से कम 50% अंकों के साथ B.Sc. एग्रीकल्चर में होना चाहिए, जिसमें बागवानी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो. वहीं, कैंडिडेट के पास हॉर्टिकल्चर में M.Sc. की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ उम्मीदवार 10वीं पंजाबी भाषा के साथ पास होना चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 37 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 44,900 रुपये प्रति महीने होगी.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

इंटरव्यू

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान अपने वर्ग अनुसार ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल, OBC - 1500

SC, ST - 750 रुपए

पंजाब के एक्स सर्विसमैन, EWS, PwBD - 500 रुपए

परीक्षा पैटर्न

लिखित परीक्षा का आयोजन निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 2 घंटे के लिए किया जाएगा, जिसमें 480 अंकों के लिए 120 मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे. सवाल जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे. वहीं, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 60 अंकों के लिए आयोजित इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ppsc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ध्यान दें, उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

