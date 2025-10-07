3,00,000 तक सैलरी वाली नौकरी! उम्र 45 वर्ष से कम; फटाफट करें अप्लाई, जानें कंप्लीट प्रोसेस

Prasar Bharati Vacancy: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए प्रसार भारती में काम करने का अच्छा मौका है. दरअसल, प्रसार भारती ने प्रिंसिपल एडवाइजर/एडवाइजर कंटेंट ऑपरेशन, पीबी के पद पर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. ऐसे में जो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट prasarbharati.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

जानकारी के लिए बता दें, कि प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण संस्था है, जो दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए काम करती है. ऐसे में आप इस नौकरी के जरिए अच्छी संस्था में काम करने का अनुभव हासिल कर सकते हैं.

कौन कर सकता है अप्लाई?

प्रसार भारती में निकली इस भर्ती के लिए वो उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं जिनके पास कंटेंट डेवलपमेंट/मास कम्युनिकेशन/एडवरटाइजिंग/फिल्म मेकिंग आदि में पोस्ट ग्रेजुएट/पीएचडी की डिग्री हो. इसके अलावा मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन जैसे एमबीए/पीजी डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल ऑपरेशन ऑफ जनरल एंटरटेनमेंट/स्पोर्ट्स और अन्य ब्रॉडकास्टिंग में 15 सालों से ज्यादा का अनुभव होना चाहिए. उम्मीदवार की उम्र अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए. अधिक जानकारी के लिए जारी नोटिफिकेशन को पढ़ें. नीचे खबर में डायरेक्ट लिंक दी गई है.

कैसे करे अप्लाई?

आपको प्रसार भारती वेब लिंक avedan.prasarbharati.org पर जाना होगा.

इसके बाद आपको Register New User पर जाकर अपनी बेसिक डिटेल्स के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा.

लॉगइन के बाद फॉर्म को अच्छे से भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

सभी डिटेल्स चेक करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

