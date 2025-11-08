Advertisement
Prasar Bharati Recruitment 2025: पत्रकारों की लगेगी सरकारी नौकरी! सरकार के इस न्यूज चैनल में निकली भर्ती, जानें योग्यता और अप्लाई प्रोसेस

Prasar Bharati Recruitment 2025: क्या आप एक पत्रकार हैं? सरकारी न्यूज चैनल में नौकरी करना चाहते हैं? अगर हां, तो मौका अच्छा है. दरअसल, प्रसार भारती ने नई भर्तियां निकाली हैं. आइए योग्यता और आवेदन का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 08, 2025, 12:17 PM IST
Prasar Bharati Recruitment 2025: जर्नलिज्म की पढ़ाई के बाद ज्यादातर लोग या तो बड़े न्यूज चैनल में नौकरी करना चाहते हैं या फिर किसी सरकारी न्यूज चैनल में जॉब लग जाए, ये सोचते हैं. आमतौर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में सरकारी नौकरी का मिलना भी आसान नहीं हो पाता है. वैकेंसी अगर निकलती भी तो वो आमतौर पर गिनी-चुनी होती है. हालांकि, ऐसे पत्रकार जो सरकारी न्यूज चैनल में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है. दूरदर्शन केंद्र में नौकरी के अवसर खुल चुके हैं. सरकारी न्यूज चैनल, प्रसार भारती में नई भर्ती निकली है. इसके लिए कहां, कैसे और कौन आवेदन कर सकता है? आइए फटाफट जान लेते हैं.

किन पदों पर कितनी भर्ती?

प्रसार भारती की नई भर्ती के अनुसार न्यूज रीडर और कॉपी एडिटर के पदों पर भर्ती की जाएगी. इसकी संख्या को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है. ये नई भर्तियां रीजनल न्यूज यूनिट, दूरदर्शन केंद्र भोपाल के लिए हैं. खबर पढ़ने वाले और लिखने वाले पत्रकार के लिए ये भर्ती निकली है.

आवेदन के लिए किन योग्यता की जरूरत?

न्यूज रीडर और कॉपी एडिटर दोनों पद के आवेदन के लिए योग्यता अलग-अलग है. अगर न्यूज रीडर पद भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री मान्य होगी. संबंधित भाषा में एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए. कैमरा फ्रेंडली फेस और बेहतरीन आवाज के साथ बोलने का सही उच्चारण होना जरूरी है. संबंधित क्षेत्र में काम का अनुभव होना जरूरी है.

कॉपी एडिटर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि उनके पास ग्रेजुएट की डिग्री हो. पत्रकारिता या जनसंचार में डिप्लोमा या डिग्री या पीजी भी मान्य होगा. संबंधित क्षेत्र में 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है. इसके अलावा संबंधित भाषा पर अच्छी पकड़ का होना भी जरूरी है.

कैसे और कहां से करें आवेदन?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार न्यूज रीडर या कॉपी एडिटर पद भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें ऑफलाइन मोड अपनाना होगा. किसी भी तरह की कोई आवेदन फीस नहीं चुकानी होगी. हालांकि, आवेदन पत्र को ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाकर डाउनलोड करना होगा. प्रसार भारती की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. वहां नोटिफिकेशन में Annexure-A आवेदन पत्र शो होगा उसको डाउनलोड कर लें. प्रिंट आउट निकलवाने के बाद फॉर्म में सभी जानकारी भर दें. लेटेस्ट फोटो भी चिपका दें.

साथ ही मांगे जा रहे दस्तावेजों का प्रिंट आउट निकालकर फॉर्म के साथ अटैच कर दें. इसके बाद दूरदर्शन केंद्र के भोपाल पते पर पोस्ट कर दें. आवेदन पत्र को ‘रीजनल न्यूज यूनिट, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल-462013’ पते पर भेजना है. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

