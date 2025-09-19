Professor Recruitment 2025: कानून की डिग्री वालों के लिए यहां प्रोफेसर की भर्ती, 2.18 लाख तक सैलरी; जानें आवेदन प्रोसेस

NUSRL Professor Recruitment 2025: क्या आपके पास कानून की डिग्री है? अगर हां, तो आप 2.18 लाख तक की सैलरी वाली सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि प्रोफेसर भर्ती के जरूरी योग्यता चाहिए और आवेदन प्रोसेस क्या है?
Trending Photos
Professor Recruitment 2025: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (NSURL) की ओर से प्रोफेसर पद की भर्ती की जा रही है. लॉ प्रोफेसर के पद खाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ऑफलाइन प्रक्रिया की भी सुविधा है. हालांकि, इस सरकारी विश्वविद्यालय में भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 सितंबर 2025 है. अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है और प्रोफेसर पद के लिए नौकरी तलाश रहे हैं तो फटाफट विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिशन चेक कर लें. आइए NSURL में लॉ प्रोफेसर भर्ती के लिए जरूरी योग्यता और आवेदन तरीका जानते हैं.
क्या योग्यता जरूरी?
कितनी मिलेगी सैलरी?
लॉ प्रोफेसर के पद के लिए अगर आप चयन हो जाता है तो आपको पे लेवल के अनुसार 144200 रुपये से 218200 रुपये के बीच सैलरी हर महीने दी जाएगी. बेसिक सैलरी के अलावा अन्य भत्ते भी जुड़ सकते हैं.
कैसे करें आवेदन?
फॉर्म के साथ 1000 रुपये डिमाड ड्राफ्ट, स्वप्रमाणित प्रतियों और सीवी को ‘'द रजिस्ट्रार, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ के पते पर भेज दें. आप चाहें तो सॉफ्ट कॉपी को भी भेज सकते हैं. 20 सितंबर तक jobs@nusrlranchi.ac.in पर इसे भेज दें. भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए आप nusrl की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.
ये भी पढ़ें- Sarkari Naukri: 50 से 55 उम्र वालों के लिए भी सरकारी नौकरियां! जानें किन फील्ड से मिल सकता है जॉब ऑफर