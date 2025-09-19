Professor Recruitment 2025: कानून की डिग्री वालों के लिए यहां प्रोफेसर की भर्ती, 2.18 लाख तक सैलरी; जानें आवेदन प्रोसेस
Professor Recruitment 2025: कानून की डिग्री वालों के लिए यहां प्रोफेसर की भर्ती, 2.18 लाख तक सैलरी; जानें आवेदन प्रोसेस

NUSRL Professor Recruitment 2025: क्या आपके पास कानून की डिग्री है? अगर हां, तो आप 2.18 लाख तक की सैलरी वाली सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि प्रोफेसर भर्ती के जरूरी योग्यता चाहिए और आवेदन प्रोसेस क्या है? 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 02:38 PM IST
Professor Recruitment 2025: कानून की डिग्री वालों के लिए यहां प्रोफेसर की भर्ती, 2.18 लाख तक सैलरी; जानें आवेदन प्रोसेस

Professor Recruitment 2025: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (NSURL) की ओर से प्रोफेसर पद की भर्ती की जा रही है. लॉ प्रोफेसर के पद खाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ऑफलाइन प्रक्रिया की भी सुविधा है. हालांकि, इस सरकारी विश्वविद्यालय में भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 सितंबर 2025 है. अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है और प्रोफेसर पद के लिए नौकरी तलाश रहे हैं तो फटाफट विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिशन चेक कर लें. आइए NSURL में लॉ प्रोफेसर भर्ती के लिए जरूरी योग्यता और आवेदन तरीका जानते हैं.

क्या योग्यता जरूरी?

  • कानून में पीएचडी डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं.
  • मास्टर्स डिग्री में न्यूनतम 50% अंक होने जरूरी है.
  • एसोसिएट प्रोफेसर या संबंधित पद पर न्यूनतम 10 साल अनुभव होना चाहिए.
  • 10 रिसर्च पब्लिकेशन, आर्टिकल्स या बुक्स का भी रिकॉर्ड मजबूत होना चाहिए.

कितनी मिलेगी सैलरी?

लॉ प्रोफेसर के पद के लिए अगर आप चयन हो जाता है तो आपको पे लेवल के अनुसार 144200 रुपये से 218200 रुपये के बीच सैलरी हर महीने दी जाएगी. बेसिक सैलरी के अलावा अन्य भत्ते भी जुड़ सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट- nusrlranchi.ac.in पर जाएं.
  2. यहां सबसे ऊपर भर्ती का नोटिफिकेशन शो होगा. ‘Professor of Law’ पर क्लिक करें.
  3. लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन पत्र दिख जाएगा और इसमें सही जानकारी एंटर करें.
  4. शैक्षिक योग्यता, अनुभव समेत मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें.
  5. सही ईमेल आईडी दर्ज करें, इसके जरिए संपर्क किया जा सकता है.
  6. फॉर्म की हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट निकाल लें.

 फॉर्म के साथ 1000 रुपये डिमाड ड्राफ्ट, स्वप्रमाणित प्रतियों और सीवी को ‘'द रजिस्ट्रार, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ के पते पर भेज दें. आप चाहें तो सॉफ्ट कॉपी को भी भेज सकते हैं. 20 सितंबर तक jobs@nusrlranchi.ac.in पर इसे भेज दें. भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए आप nusrl की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

