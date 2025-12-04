PSSSB Recruitment 2025: स्टेनोटाइपिस्ट के 109 पदों पर निकली वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी

PSSSB Group-C Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने ग्रुप-सी के कुल 109 स्टेनोटाइपिस्ट (Stenotypist) पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 04 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर निर्धारित लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 37 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पे लेवल-3 के अनुसार, 21,700 से 69,100 रुपये प्रति महीने होगी.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा/ऑनलाइन टेस्ट

स्किल टेस्ट/फिजिकल टेस्ट (यदि लागू हो)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जामिनेशन

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल/OBC - 1000 रुपये

SC/ST/PwD/महिला - 250 रुपये

एक्स-सर्विसमैन - 200 रुपये

PwBD - 500 रुपये

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइड में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

