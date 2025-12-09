Advertisement
PSSSB Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी! 368 पदों पर भर्ती शुरू, 56 हजार से ज्यादा तक होगी सैलरी

PSSSB Group D Recruitment 2025 Notification: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने ग्रुप-डी के विभिन्न 368 पदों पर वैकेंसी निकाली है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर  27 दिसंबर, 2025 के शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 09, 2025, 07:23 PM IST
PSSSB Group D Recruitment 2025 Vacancy: सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने ग्रुप-डी के सेवादार, चौकीदार, बोटमैन, फिशरमैन सहित विभिन्न कुल 368 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि  27 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर तय लास्ट डेट के शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. 
 
एजुकेशन क्वालिफिकेशन 
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम के कम 10वीं की डिग्री पंजाबी विषय के साथ होना अनिवार्य है. 

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 37 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.01.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 18,000 से 56,900 रुपये तक प्रति महीने होगी.

चयन प्रक्रिया 
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

