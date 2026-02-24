पंजाब में 1000+ सरकारी नौकरियां, क्लर्क से एक्साइज इंस्पेक्टर तक बंपर वैकेंसी; इस तारीख से पहले करें अप्लाई

Advertisement
Hindi Newsनौकरीपंजाब में 1000+ सरकारी नौकरियां, क्लर्क से एक्साइज इंस्पेक्टर तक बंपर वैकेंसी; इस तारीख से पहले करें अप्लाई

पंजाब में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. psssb (Punjab Subordinate Services Selection Board) ने 2026 के लिए कई पदों पर भर्ती शुरू कर दी है. इसमें क्लर्क, एक्साइज इंस्पेक्टर, ग्रुप D और स्टेनो-टाइपिस्ट जैसे पद शामिल हैं. इच्छुक उम्मीदवार 6 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 24, 2026, 02:27 PM IST
इस भर्ती के जरिए पंजाब में 1000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जा रही हैं. आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. अलग-अलग पदों के लिए अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं. इस भर्ती अभियान में क्लर्क, एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर, ग्रुप D और स्टेनो-टाइपिस्ट जैसे पद शामिल हैं. एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए 197 पद घोषित किए गए हैं, जिनमें से 65 पद महिलाओं के लिए रखे गए हैं. 

वहीं क्लर्क के पदों की संख्या विभाग के हिसाब से वेबसाइट पर अपडेट की जा रही है. ग्रुप D के पदों के लिए भी हाल ही में नोटिस जारी किया गया है, जिसमें चपरासी, चौकीदार और माली जैसे पद शामिल हैं. इन पदों के लिए आवेदन 27 फरवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है.

आवेदन की जरूरी तारीखें
क्लर्क पद के लिए आवेदन 14 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और 6 मार्च 2026 तक भरे जा सकते हैं. वहीं एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू हो गई है.

योग्यता क्या चाहिए
क्लर्क और एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है. इसके साथ ही 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स या DOEACC का O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए. वहीं ग्रुप D के लिए 10वीं पास होना जरूरी है हालांकि इसकी पूरी जानकारी विस्तृत नोटिफिकेशन में दी जाएगी. सभी उम्मीदवारों के लिए यह भी जरूरी है कि उन्होंने मैट्रिक स्तर पर पंजाबी भाषा पास की हो.

बता दें, उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार छूट दी जाएगी. चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पार्ट A और पार्ट B शामिल होंगे. कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को sssb.punjab.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. वहां भर्ती सेक्शन में जाकर संबंधित विज्ञापन नंबर चुनना होगा. इसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल डालना होगा. फिर बाकी जानकारी भरकर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा. अंत में फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करना होगा. फॉर्म भरने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज जैसे स्कैन कॉपी और कंप्यूटर सर्टिफिकेट तैयार रखें. सही जानकारी भरना बहुत जरूरी है, नहीं तो आवेदन रद्द हो सकता है.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

