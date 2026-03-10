PSTET Admit Card 2026: पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड

PSTET Admit Card 2026: पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का हॉल टिकट जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार पीएसटीईटी परीक्षा के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सरल प्रोसेस अपना सकते हैं.
PSTET Admit Card 2026 Download Process: पंजाब राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) की ओर से पंजाब राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा. पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (पीएसटीईटी) के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके उम्मीदवार अब एग्जाम हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकेंगे. एससीईआरटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.
पंजाब राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने PSTET परीक्षा के पहले और दूसरे दोनों सत्रों के लिए एग्जाम हॉल टिकट जारी कर दिया है. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं?
पंजाब राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अपने ऑफिशियल अकाउंट में पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. रजिस्ट्रर्ड उम्मीदवार पीएसटीईटी एडमिट कार्ड 2026 को आधिकारिक वेबसाइट pstet2025.org पर जाकर एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करना होगा. यहां से पीएसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 का एडमिट कार्ड चेक कर सकेंगे.
पंजाब राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 15 मार्च 2026 को किया जाएगा. पेपर 1 और पेपर 2 में शामिल होने के लिए दो अलग-अलग एडमिट कार्ड होंगे उन्हें डाउनलोड भी अलग-अलग करना होगा.
पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के एडमिट कार्ड में अगर नाम में गलती या किसी अन्य तरह की गलती दिखे तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर- ‘+91-183-282-318’ पर संपर्क कर सकते हैं. ध्यान रखें कि बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी. परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी या किसी अपडेट के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट pstet2025.org पर जा सकते हैं.
