Advertisement
trendingNow13135372
Hindi NewsनौकरीPSTET Admit Card 2026: पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड

PSTET Admit Card 2026: पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड

PSTET Admit Card 2026: पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का हॉल टिकट जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार पीएसटीईटी परीक्षा के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सरल प्रोसेस अपना सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 10, 2026, 07:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PSTET Admit Card 2026 Download
PSTET Admit Card 2026 Download

PSTET Admit Card 2026 Download Process: पंजाब राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) की ओर से पंजाब राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा. पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (पीएसटीईटी) के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके उम्मीदवार अब एग्जाम हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकेंगे. एससीईआरटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

पंजाब राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने PSTET परीक्षा के पहले और दूसरे दोनों सत्रों के लिए एग्जाम हॉल टिकट जारी कर दिया है. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं?

कैसे चेक करें पीएसटीईटी एडमिट कार्ड 2026?

पंजाब राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अपने ऑफिशियल अकाउंट में पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. रजिस्ट्रर्ड उम्मीदवार पीएसटीईटी एडमिट कार्ड 2026 को आधिकारिक वेबसाइट pstet2025.org पर जाकर एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करना होगा. यहां से पीएसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 का एडमिट कार्ड चेक कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

कब होगी पीएसटीईटी परीक्षा?

पंजाब राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 15 मार्च 2026 को किया जाएगा. पेपर 1 और पेपर 2 में शामिल होने के लिए दो अलग-अलग एडमिट कार्ड होंगे उन्हें डाउनलोड भी अलग-अलग करना होगा.

कैसे डाउनलोड करें पीएसटीईटी एडमिट कार्ड?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pstet2025.org पर जाएं.
  2. होमपेज पर लॉगिन के लिए ऑप्शन शो हो रहा होगा उस पर लिंक करें.
  3. रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को एंटर करके लॉगिन करें.
  4. इसके बाद स्क्रीन पर पीएसटीईटी का एडमिट कार्ड शो हो जाएगा.
  5. यहां पर डाउनलोड और प्रिंट आउट दोनों ऑप्शन शो होंगे.
  6. भविष्य में जरूरत हो सकती है इसलिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें.

PSTET Admit Card: हेल्पलाइन नंबर

पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के एडमिट कार्ड में अगर नाम में गलती या किसी अन्य तरह की गलती दिखे तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर- ‘+91-183-282-318’ पर संपर्क कर सकते हैं. ध्यान रखें कि बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी. परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी या किसी अपडेट के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट pstet2025.org पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- IDBI Bank Recruitment 2026: इस सरकारी बैंक में 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 6.50 लाख तक सालाना सैलरी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

PSTET Admit Card

Trending news

'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
West Asia crisis
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान