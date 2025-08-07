Golden Opportunity: 200000 तक स्टाइपेंड! बिना किसी डिग्री के AI कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका, जानें क्या है प्रोसेस
Golden Opportunity: 200000 तक स्टाइपेंड! बिना किसी डिग्री के AI कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका, जानें क्या है प्रोसेस

Puch AI Hiring: AI सेक्टर में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहा है. इसी बीच एक AI कंपनी के सीईओ ने AI टैलेंट को मौका देने के लिए हर किसी के लिए इंटर्नशिप ऑफर की है, जिसमें सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को 2 लाख रुपये तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर..

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 07, 2025, 11:38 PM IST
Golden Opportunity: 200000 तक स्टाइपेंड! बिना किसी डिग्री के AI कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका, जानें क्या है प्रोसेस

Puch AI CEO Siddharth Bhatia: मौका, मौका, मौका! जी हां, अगर आप 10वीं पास हैं तो थोड़ा ठहर जाइए..ये खबर आपके बेहद काम की हो सकती है. दरअसल, पुच एआई (Puch AI)  के सह-संस्थापक और सीईओ सिद्धार्थ भाटिया (CEO Siddharth Bhatia) ने एक्स पर इंटर्नशिप हायरिंग के लिए पोस्ट किया, जिसमें स्टाइपेंड 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपये महीना दिया जाएगा. चलिए आपको बताते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स...

आसान भाषा में समझें

  • स्टाइपेंड - 1 लाख से 2 लाख प्रति माह

  • काम शुरू कब से करना होगा- जब भी आप रेडी हों

  • कहां काम करना होगा (लोकशेन)- कोई फिक्स नहीं

  • योग्यता- 10वीं पास भी कर सकता है अप्लाई

AI टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए PUCH AI ने इंटर्नशिप ऑफर की है. इस संबंध में कंपनी के सीईओ सिद्धार्थ भाटिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है. इस पोस्ट 1900 लोग लाइक कर चुके हैं, वो वहीं, 149 लोगों ने इसे रिपोस्ट किया है. इस इंटर्नशिप में उन्हें  AI इंजीनियर और एक ग्रोथ मैजिशियन की तलाश है. ऐसे में जो लोग अपने आपको इस पोस्ट के लिए योग्य मानते हैं वो इंटर्नशिप करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस पोस्ट के लिए कोई डिग्री की जरुरत नहीं है. 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं. सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को 1 लाख से लेकर 2 लाख तक रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिल सकता है. 

अप्लाई कैसे करें?
इसके लिए कोई फॉर्म भरने की जरुरत नहीं है. आपको सीईओ सिद्धार्थ भाटिया के पोस्ट पर ही कमेंट करके ये बताना होगा कि क्यों आप इस इंटर्नशिप को करना चाहते हैं. साथ ही कमेंट में ही अपने काम के अनुभव को भी शेयर करना. सोशल मीडिया पर ही वो कमेंट के जरिए लोगों को सेलेक्ट करेंगे. 

वहीं, पोस्ट के लास्ट में सीईओ ने लिखा कि, वह जल्द ही एक हैकाथॉन भी आयोजित करने जा रहे हैं. इस जीतने पर इंटर्नशिप का ऑफर मिलेगा. साथ ही लिखा कि हैकाथॉन में टॉप 10 में जगह बनाने वालों को फाउंडर से भी मिलने का मौका मिलेगा. जानकारी के लिए बता दें, असल में PUCH AI एक स्टार्टअप है, जिसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से ग्रेजुएट सिद्धार्थ भाटिया और आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट अर्जित जैन ने शुरू किया है.

