Bank Jobs 2026: उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक, भारत के 17 राज्यों में सरकारी बैंक की 1000 भर्तियां; कौन कर सकता है आवेदन?

Punjab and Sind Bank LBO Recruitment 2026: बैंक सेक्टर में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए गुड न्यूज है. दरअसल, भारत के करीब 17 राज्यों में इस सरकारी बैंक के ब्रांच में लोकल बैंक ऑफिसर की भर्ती निकली है. आइए पंजाब एंड सिंध बैंक में एलबीओ भर्ती की पूरी डिटेल्स जानते हैं.
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Punjab and Sind Bank LBO Recruitment 2026: भारत सरकार के प्रमुख बैंक में 1000 भर्तियां निकली हुई हैं. ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी बैंक में नौकरी पाने के लिए वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे वो अब आवेदन कर सकते हैं. हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक ने भर्ती आवेदन का लिंक एक्टिव कर दिया है. उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक देश के विभिन्न राज्यों में भर्तियां निकली हुई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. पंजाब एंड सिंध बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर भर्ती निकली है. आवेदन करने की अंतिम तिथि कौन सी है? कौन-कौन आवेदन कर सकता है? पंजाब एंड सिंध बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती के लिए अप्लाई प्रोसेस क्या है? आइए सभी डिटेल्स यहां जानते हैं.
पंजाब एंड सिंध बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर पद भर्ती के लिए 31 मार्च 2026 से आवेदन शुरू हो चुका है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं. बैंक द्वारा स्टेट वाइज रिक्तियां निकाली गई हैं. सबसे ज्यादा 200 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में निकली है. जबकि, सबसे कम सिर्फ 5 वैकेंसी नागालैंड में निकली है.
उत्तर प्रदेश- 200
गुजरात- 125
पंजाब- 100
छत्तीसगढ़- 80
ओडिशा- 80
तमिलनाडु- 65
मध्य प्रदेश- 60
महाराष्ट्र- 60
कर्नाटक- 60
असम- 50
तेलंगाना- 30
पश्चिम बंगाल- 30
अरुणाचल प्रदेश- 15
हिमाचल प्रदेश- 20
झारखंड- 10
केरल- 10
नागालैंड- 05
शैक्षिक योग्यता की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री वाले योग्य हैं, लेकिन अनुभव होना जरूरी है. रीजनल रूरल बैंक और शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कम से कम 18 महीने का ब्रांच अनुभव होना जरूरी है. आयुसीमा की बात करें तो न्यूनतम 20 साल के उम्र वाले और अधिकतम 30 साल के उम्र वाले आवेदन कर सकते हैं. ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्गों को नियम के मुताबिक लगभग 5 साल तक की छूट दी जाएगी.
सबसे पहले बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट punjabandsind.bank.in पर जाएं.
होमपेज पर 'Recruitment' सेक्शन में जाकर जरूरी नोटिस देखें.
यहां बैंक की लेटेस्ट भर्ती में आवेदन लिंक शो होगा और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दें.
इसके बाद एक नई वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जहां पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना लें.
रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से लॉगिन करें और फॉर्म ओपन हो जाएगा.
सभी डिटेल्स को दर्ज करने के बाद डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दें.
मांगे जा रहे दस्तावेजों को जमा करने के बाद आवेदन फीस जमा करें.
फॉर्म का प्रीव्यू करने के बाद उसे जमा कर दें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.
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