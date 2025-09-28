Bank Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका! पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफर कर रहा है 90 हजार से ज्यादा सैलरी की जॉब, जानें अप्लाई प्रोसेस

Punjab and Sind Bank Recruitment 2025: भारत में ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी करने का सपना देखते हैं और अगर आप भी उनमें से एक हैं और बैंक भर्ती का इंतजार रहता है तो आपके पास एक शानदार मौका है. 19 सितंबर से ही पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को 90 हजार से ज्यादा की सैलरी वाली नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका 10 अक्टूबर 2025 तक दिया जा रहा है. पंजाब एंड सिंध बैंक में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले और योग्य उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट- punjabandsind.bank.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

190 पदों की भर्ती के लिए आवेदन जारी

पंजाब एंड सिंध बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्रेडिट मैनेजर के लिए 130 पद और एग्रीकल्चर मैनेजर के लिए 60 पद की भर्ती के लिए आवेदन चल रहा है. कुल 190 रिक्तियां भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

क्या होनी चाहिए योग्यता?

23 से 35 साल के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 60% अंक से ग्रेजुएशन होनी जरूरी हैं. OBC/ SC/ST/PwBD वर्गों के लिए 55% अंक से ग्रेजुएट होना जरूरी है. CA, MBA (Finance), CMA या CFA वाले भी आवेदन कर सकते हैं.

योग्यता की अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. शुल्क फीस की बात करें तो OBC, EWS और जनरल वर्ग के लिए 850 रुपये शुल्क फीस है. जबकि, ST, SC और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों के 100 रुपये शुल्क फीस है.

क्या है आवेदन प्रोसेस?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- punjabandsind.bank.in पर जाएं. होम पेज पर दिख रहे Recruitment सेक्शन पर क्लिक करें. यहां पर Punjab and Sind Bank Recruitment 2025 शो होगा. इस पर क्लिक करने के बाद फॉर्म दिखेगा जिसमें डिटेल्स को भर दें. मांगे जा रहे दस्तावेजों को सबमिट करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें. इसके बाद फॉर्म को सबमिट करें और आखिर में फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.

कितनी मिलेगी सैलरी?

आवेदन के बाद अगर आपका चयन होता है तो 64,820 रुपये से 93,960 रुपये तक की सैलरी वाली जॉब लग सकेगी. इसके साथ अन्य बेनिफिट्स का लाभ भी दिया जाएगा. DA, HRA या लीज्ड हाउस, LTC, CCA, चिकित्सा सुविधाओं के अलावा अन्य भत्ते का लाभ भी बैंक की ओर से दिया जाएगा.

