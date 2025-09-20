Sarkari Naukri: पंजाब एंड सिंध बैंक में मैनेजर के 190 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, 90 हजार से ज्यादा होगी सैलरी
Advertisement
trendingNow12930078
Hindi Newsनौकरी

Sarkari Naukri: पंजाब एंड सिंध बैंक में मैनेजर के 190 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, 90 हजार से ज्यादा होगी सैलरी

Punjab And Sind Bank Recruitment 2025 Notification: पंजाब एंड सिंध बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 190 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 20, 2025, 05:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sarkari Naukri: पंजाब एंड सिंध बैंक में मैनेजर के 190 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, 90 हजार से ज्यादा होगी सैलरी

Punjab And Sind Bank Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. पंजाब एंड सिंध बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंतर्गत क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर के 190 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर दें. 

इन 190 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • क्रेडिट मैनेजर - 130 पद 

    Add Zee News as a Preferred Source

  • एग्रीकल्चर मैनेजर - 60 पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

क्रेडिट मैनेजर 

क्रेडिट मैनेजर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से CA/CMA/CFA/MBA (फाइनेंस) की डिग्री होनी चाहिए. 

एग्रीकल्चर मैनेजर

एग्रीकल्चर मैनेजर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हसबेंडरी, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आदि विषय में 60 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. 

आयु सीमा 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 23 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

ये भी पढ़ें: KGB Recruitment 2025: कर्नाटक ग्रामीण बैंक में मैनेजर और क्लर्क के 1425 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, लास्ट डेट कल

चयन प्रक्रिया

  • रिटन टेस्ट

  • स्क्रीनिंग टेस्ट

  • पर्सनल इंटरव्यू

  • फाइनल मेरिट लिस्ट 

आवेदन शुल्क

  • जनरल, OBC, EWS - 850 रुपए + GST

  • SC, ST - 100 रुपए + GST

इतनी होगी सैलरी

चुने गए योग्य उम्मीदवारों की सैलरी 64,820 से 93,960 रुपए प्रति महीने होगी. 

परीक्षा पैटर्न

परीक्षण का नाम पश्नों की संख्या अधिकतम अंक अवधि (मिनटों में)
अंग्रेजी भाषा  20 20 15
जनरल अवेयरनेस 20 20 30
प्रोफेशनल नॉलेज 60 60 60
टोटल 100 100 105

ऐसे करें आवेदन 

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवारों योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: Sarkari Naukri: WBPDCL में ओवरमैन और माइनिंग सिरदार के 209 पदों पर निकली भर्ती, 22 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन, बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Punjab And Sind Bank Recruitment 2025Sarkari Naukri

Trending news

भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
H-1B visa fee hike
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
Karnataka Temple Fee Hike
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
Golgappe
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
Chewing Gum
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
NH48 traffic jam
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
PM Modi
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
Bullet train
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
amaravati news
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
Muslim personal law marriage
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
PM Modi Bhavnagar Visit
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
;