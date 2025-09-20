Sarkari Naukri: पंजाब एंड सिंध बैंक में मैनेजर के 190 पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, 90 हजार से ज्यादा होगी सैलरी

Punjab And Sind Bank Recruitment 2025 Notification: पंजाब एंड सिंध बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 190 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है.
Punjab And Sind Bank Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. पंजाब एंड सिंध बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंतर्गत क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर के 190 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर दें.
इन 190 पदों पर निकली वैकेंसी
क्रेडिट मैनेजर - 130 पद
एग्रीकल्चर मैनेजर - 60 पद
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
क्रेडिट मैनेजर
क्रेडिट मैनेजर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से CA/CMA/CFA/MBA (फाइनेंस) की डिग्री होनी चाहिए.
एग्रीकल्चर मैनेजर
एग्रीकल्चर मैनेजर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हसबेंडरी, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आदि विषय में 60 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 23 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
चयन प्रक्रिया
रिटन टेस्ट
स्क्रीनिंग टेस्ट
पर्सनल इंटरव्यू
फाइनल मेरिट लिस्ट
आवेदन शुल्क
जनरल, OBC, EWS - 850 रुपए + GST
SC, ST - 100 रुपए + GST
इतनी होगी सैलरी
चुने गए योग्य उम्मीदवारों की सैलरी 64,820 से 93,960 रुपए प्रति महीने होगी.
परीक्षा पैटर्न
|परीक्षण का नाम
|पश्नों की संख्या
|अधिकतम अंक
|अवधि (मिनटों में)
|अंग्रेजी भाषा
|20
|20
|15
|जनरल अवेयरनेस
|20
|20
|30
|प्रोफेशनल नॉलेज
|60
|60
|60
|टोटल
|100
|100
|105
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.
आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवारों योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
