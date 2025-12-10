Anganwadi Recruitment 2025: आंगनवाड़ी में मेगा भर्ती, 6110 पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका, 10वीं-12वीं पास तुरंत करें अप्लाई

Punjab Anganwadi Recruitment 2025 Last Date Today: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के हाथ से एक सुनहरा मौका निकलने वाला है. दरअसल, पंजाब आंगनवाड़ी ने वर्कर और हेल्पर के कुल 6,110 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई थी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि आज, 10 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने जारी पदों के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट wcd.punjab.gov.in पर जाकर तुरंत आवेदन कर दें, नहीं तो आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा.

इन 6,110 पदों पर निकली वैकेंसी

आंगनवाड़ी वर्कर - 1,316 पद Add Zee News as a Preferred Source

आंगनवाड़ी हेल्पर - 4,794 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से संबंधित पद अनुसार डिग्री होने के साथ वो पंजाब का मूल निवासी होना चाहिए. वहीं, जारी पदों के लिए सिर्फ महिला उम्मीदवार की आवेदन कर सकती हैं.

आंगनवाड़ी वर्कर - 12वीं पास होना चाहिए.

आंगनवाड़ी हेल्पर - 10वीं पास होना चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाली उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 37 साल निर्धारित किया गया है.

ये भी पढ़ें: HPRCA Recruitment 2025: 12वीं पास के लिए सुनहरा मौका! हिमाचल प्रदेश में पटवारी के 530 पदों पर बंपर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाली उम्मीदवारों को संबंधित पद और अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

आंगनवाड़ी वर्कर

जनरल - 500 रुपए

SC, BC, PWD, विधवा - 250 रुपए

आंगनवाड़ी हेल्पर

जनरल - 300 रुपए

SC, BC, PWD, विधवा - 150 रुपए

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन मेरिट बेसिस पर किया जाएगा.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार होगी.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइटsswcd.punjab.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

ऑनलाइन मोड में आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को चेक कर सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: PSSSB Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी! 368 पदों पर भर्ती शुरू, 56 हजार से ज्यादा तक होगी सैलरी