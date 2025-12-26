पंजाब नेशनल बैंक में भर्ती परीक्षा की डेट जारी... 750 LBO वैकेंसी के लिए ये रहा एग्जाम पैटर्न

Punjab National Bank LBO Exam Date 2026: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) द्वारा 750 स्थानीय बैंक अधिकारी पद भर्ती के लिए परीक्षा को आयोजित किया जाएगा जिसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया है. आइए इसके बारे में जानते हैं.
Trending Photos
Punjab National Bank LBO Exam Date 2026: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में स्थानीय बैंक अधिकारी पदों पर निकली भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है. दरअसल, इस सरकारी बैंक की ओर से परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है. आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को नए साल के पहले सप्ताह में स्थानीय बैंक अधिकारी (LBO) पद भर्ती परीक्षा देनी होगी. नौकरी लगने के लिए क्या-क्या चयन प्रोसेस रहेगा? आइए जानते हैं.
1 दिसंबर थी आवेदन की लास्ट डेट
पंजाब नेशनल बैंक में एलबीओ पद भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 1 दिसंबर 2025 थी. ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए जरिए आवेदन पत्र भरा गया था. इस पद भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 30 साल है.
कब होगी PNB LBO परीक्षा?
पंजाब नेशनल बैंक ने स्थानीय बैंक अधिकारी पद भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है. 4 दिसंबर 2026 को इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. 750 पदों पर भर्ती के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी.
क्या होगा एग्जाम पैटर्न?
पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर पद भर्ती के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे और प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा. 150 अंकों वाले इन सवालों को हल करने के लिए 180 मिनट का समय दिया जाएगा.
कब तक मिलेगा एडमिट कार्ड?
परीक्षा से पहले परीक्षा में बैठने के लिए हॉल टिकट को जारी कर दिया जाएगा. दिसंबर के आखिरी तक या जनवरी की शुरुआत में पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड हासिल कर सकेंगे. इसके लिए उम्मीदवार को पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. अन्य और लेटेस्ट जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.
क्या होगी चयन प्रक्रिया?
पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती के लिए पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी. इसके बाद स्क्रीनिंग, भाषा प्रवीणता परीक्षा और आखिर में पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा. पास होने वाले उम्मीदवार की इस पद के लिए नौकरी लग सकेगी.
ये भी पढ़ें- खाने के शौकीन के लिए सरकारी नौकरी! FSSAI में निकली भर्ती, पास करनी होगी ये परीक्षा; जानें अप्लाई प्रोसेस