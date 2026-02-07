PNB Recruitment: ग्रेजुएट के लिए सरकारी बैंक में नौकरी, 5000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती; फटाफट ऐसे करें आवेदन

PNB Apprentice Recruitment 2026: बैंक में नौकरी करने का एक्सपीरिएंस चाहते हैं तो ग्रेजुएट कर चुके उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है. पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप के लिए नई भर्ती निकली है. आइए ट्रेनिंग अवधि, सैलरी से लेकर अन्य डिटेल्स जानते हैं.
PNB Apprentice Recruitment 2026: पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद अक्सर स्टूडेंट्स के बीच एक बात को लेकर तनाव रहता है कि उन्हें जल्द से जल्द किसी जगह नौकरी मिल जाए या फिर नौकरी के अवसर ही प्राप्त हो जाए. अपने करियर को लेकर चिंतित युवाओं के लिए एक शानदार मौका लेकर आए हैं. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है उन्हें पंजाब नेशनल बैंक में शानदार मौका मिल रहा है. बैंक ने 5000 से ज्यादा पदों पर अप्रेंटिस की भर्ती निकाली है. इसके लिए किन योग्यता की जरूरत है? क्या आवेदन प्रोसेस है? आइए आवेदन शुल्क से लेकर अन्य डिटेल्स जानते हैं.
पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिस पदों पर कुल 5138 भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन शुरू होने की तारीख 08 फरवरी 2026 है. जबकि, आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 फरवरी 2026 है. पीएनबी की ओर से अप्रेंटिस भर्ती लिखित परीक्षा का आयोजन 1 मार्च 2026 को कराया जा सकता है.
चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के अलाव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लोकल लैंग्वेज टेस्ट, मेडिकल टेस्ट किया जाएगा. इस चयन प्रक्रिया में पास होने वाले उम्मीदवार का चयन अप्रेंटिस पद के लिए किया जाएगा. पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिस के लिए चयनित उम्मीदवारों को 1 साल तक ट्रेनिंग करनी होगी. इस दौरान रूरल या सेमी रूरल या अर्बन जैसे क्षेत्रों में अप्रेंटिस को हर महीने 12,300 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा. जबकि, मेट्रो सिटी में 15000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा.
किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री होनी जरूरी है. जहां के लिए आवेदन कर रहे हैं वहां की स्थानीय भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए. न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 28 साल होनी चाहिए. आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट मिल सकती है. नियम के अनुसार इन्हें अधिकतम उम्र में छूट मिल सकेगी.
पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिस पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों को शुल्क चुकाना होगा जिसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी. जनरल, ओबीसी और महिला व पुरुष उम्मीदवारों के लिए प्रति आवेदन शुल्क 944 रुपये, जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस (पुरुष) उम्मीदवारों के लिए 708 रुपये आवेदन शुल्क है. एससी या एसटी या पीडब्ल्यूबीडी वर्गों के लिए 236 रुपये आवेदन शुल्क है. जबकि, ट्रांसजेंडर के लिए आवेदन शुल्क 236 रुपये है.
