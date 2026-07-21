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PNB Recruitment 2026: लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर 530+ भर्तियां, 9 अगस्त लास्ट डेट; जानें आवेदन का आसान तरीका

PNB Local Bank Officer Vacancy 2026: पंजाब नेशनल बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू है जिसके तहत अलग-अलग राज्यों में नियुक्ति की जाएगी. लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के तहत चयन किया जाएगा, आइए पीएनबी में भर्ती की आवेदन प्रक्रिया जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 21, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:27 PM IST
PNB Recruitment 2026: लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर 530+ भर्तियां, 9 अगस्त लास्ट डेट; जानें आवेदन का आसान तरीका
Image Credit: PNB Local Bank Officer Vacancy 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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