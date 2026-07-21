PNB Recruitment 2026: लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर 530+ भर्तियां, 9 अगस्त लास्ट डेट; जानें आवेदन का आसान तरीका

PNB Local Bank Officer Vacancy 2026: सरकारी बैंक में ऑफिस पद पर आवेदन करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है. पंजाब नेशनल बैंक में 530 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवारों के पास 9 अगस्त 2026 तक आवेदन करने का मौका है. पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.