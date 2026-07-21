PNB Recruitment 2026: लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर 530+ भर्तियां, 9 अगस्त लास्ट डेट; जानें आवेदन का आसान तरीका

PNB Local Bank Officer Vacancy 2026: सरकारी बैंक में ऑफिस पद पर आवेदन करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है. पंजाब नेशनल बैंक में 530 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवारों के पास 9 अगस्त 2026 तक आवेदन करने का मौका है. पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
पंजाब नेशनल बैंक ने अलग-अलग राज्यों में लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर कुल 545 भर्ती का विज्ञापन जारी किया है. इसके तहत ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. JMGS-I स्केल के तहत इस पदों पर भर्ती निकाली गई है. चयनित उम्मीदवारों को बेसिक पे के अलावा एचआरए, डीए, सीसीए, मेडिकल इंश्योरेंस समेत अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा.
शैक्षिक योग्यता की बात करें को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं वहां की स्थानीय भाषा की जानकारी होनी चाहिए. पढ़ना और बोलना आना चाहिए. इससे संबंधित लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी चयन प्रक्रिया के दौरान होगा. कम से कम क्लेरिकल या ऑफिसर कैडर पद पर 1 साल का अनुभव होना चाहिए.
आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम 30 साल तक होनी चाहिए. 1 जुलाई के आधार में आयु सीमा की गणना की जाएगी. जबकि, नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में आराक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 3 से 10 साल तक की छूट भी मिल सकेगी.
पंजाब नेशनल बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कैटेगरी वाइज है. एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 59 रुपये है. जबकि, अन्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्रति आवेदन शुल्क 1,180 रुपये है. ध्यान रहे कि एक राज्य के लिए एक उम्मीदवार सिर्फ एक आवेदन कर सकता है और आवेदन शुल्क जमा करना होगा. इसके लिए भी 9 अगस्त 2026 लास्ट डेट है.
पंजाब नेशनल बैंक में निकली लोकल बैंक ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए (ibpsreg.ibps.in/pnbjul26) लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. इस डायरेक्ट लिंक जरिए योग्य उम्मीदवार भर्ती के बारे में विस्तार से जान सकते हैं और आवेदन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं.