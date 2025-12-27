PNB LBO Admit Card: पंजाब नेशनल बैंक के एलबीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें हॉल टिकट डाउनलोड

PNB LBO Admit Card Download: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) की परीक्षा की तारीख का ऐलान करने के बाद एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है. पीएनबी के नोटिफिकेशन के अनुसार 4 जनवरी 2026 को परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. लोकल बैंक ऑफिसर की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. इसे कैसे और किन स्टेप्स को फॉलो कर डाउनलोड किया जा सकता है, आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

PNB ने जारी किया LBO Admit Card

पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर पद भर्ती परीक्षा के लिए 4 जनवरी 2026 तारीख तय की है. एग्जाम हॉल में एंट्री के लिए एडमिट कार्ड का साथ होना जरूरी है. इसमें प्रत्याशी का रोल नंबर, नाम समेत परीक्षा संबंधित अन्य डिटेल्स होती है. आइए पीएनबी एलबीओ एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस बताते हैं.

कैसे करें PNB LBO Admit Card?

सबसे पहले पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाएं या रोल नंबर पासवर्ड से लॉगिन करें. इसके बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन में एडमिट कार्ड का लिंक शो होगा. उस लिंक पर क्लिक करने के बाद एलबीओ एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा. नीचे की ओर प्रिंट आउट और डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा. यहां से एलबीओ एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे.

कुल 750 पदों पर भर्ती परीक्षा

पंजाब नेशनल बैंक की ओर से लोकल बैंक ऑफिसर के 750 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी. अलग-अलग विषय से कुल 250 अंक के सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा में सफल होने के लिए 40 प्रतिशत तक अंक आने चाहिए. जबकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 35 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है.

