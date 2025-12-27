Advertisement
trendingNow13054820
Hindi NewsनौकरीPNB LBO Admit Card: पंजाब नेशनल बैंक के एलबीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें हॉल टिकट डाउनलोड

PNB LBO Admit Card: पंजाब नेशनल बैंक के एलबीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें हॉल टिकट डाउनलोड

Punjab National Bank LBO Admit Card: पीएनबी ने लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इसको डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा. आइए हॉल टिकट डाउनलोड प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 07:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PNB LBO Admit Card: पंजाब नेशनल बैंक के एलबीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें हॉल टिकट डाउनलोड

PNB LBO Admit Card Download: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) की परीक्षा की तारीख का ऐलान करने के बाद एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है. पीएनबी के नोटिफिकेशन के अनुसार 4 जनवरी 2026 को परीक्षा को आयोजित किया जाएगा. लोकल बैंक ऑफिसर की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. इसे कैसे और किन स्टेप्स को फॉलो कर डाउनलोड किया जा सकता है, आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

PNB ने जारी किया LBO Admit Card

पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर पद भर्ती परीक्षा के लिए 4 जनवरी 2026 तारीख तय की है. एग्जाम हॉल में एंट्री के लिए एडमिट कार्ड का साथ होना जरूरी है. इसमें प्रत्याशी का रोल नंबर, नाम समेत परीक्षा संबंधित अन्य डिटेल्स होती है. आइए पीएनबी एलबीओ एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का प्रोसेस बताते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें PNB LBO Admit Card?

  1. सबसे पहले पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. होमपेज पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाएं या रोल नंबर पासवर्ड से लॉगिन करें.
  3. इसके बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन में एडमिट कार्ड का लिंक शो होगा.
  4. उस लिंक पर क्लिक करने के बाद एलबीओ एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा.
  5. नीचे की ओर प्रिंट आउट और डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा.
  6. यहां से एलबीओ एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे.

कुल 750 पदों पर भर्ती परीक्षा

पंजाब नेशनल बैंक की ओर से लोकल बैंक ऑफिसर के 750 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी. अलग-अलग विषय से कुल 250 अंक के सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा में सफल होने के लिए 40 प्रतिशत तक अंक आने चाहिए. जबकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 35 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है.

ये भी पढ़ें- पंजाब नेशनल बैंक में 750 LBO भर्ती परीक्षा के लिए ये है एग्जाम पैटर्न

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

PNB LBO Vacancy

Trending news

दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
DNA
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
india china news in hindi
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
Unnao rape case
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
पहाड़ों से मैदानों तक कड़ाके की मार, क्या नए साल पर ठंड से राहत? जानें मौसम अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदानों तक कड़ाके की मार, क्या नए साल पर ठंड से राहत? जानें मौसम अपडेट