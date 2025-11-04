PNB Recruitment 2025: सरकारी बैंक में लगेगी नौकरी! 750 पदों पर निकली भर्ती, यहां से करें आवेदन

PNB LBO Recruitment 2025: पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी करने के इच्छुक के लिए मौका अच्छा है. 750 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फटाफटा से इसका अप्लाई प्रोसेस जान लीजिए.
Trending Photos
Punjab National Bank LBO Recruitment 2025: जब बात सरकारी नौकरी की आती है तो भारतीयों के बीच अक्सर ऐसी नौकरी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है जो उनके लिए आरामदायक भी हो और मोटी सैलरी भी मिल सकेगा. कई लोगों की पहली पसंद में सरकारी टीचर के बाद बैंक में नौकरी करना शामिल है. अगर आप उनमें से हैं जो बैंक जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मौका अच्छा है और जल्दी से इसका फायदा उठा लीजिए. दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक की ओर 750 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं.
कब तक कर सकते हैं आवेदन?
पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के 750 पदों पर भर्ती निकाली है जिसका आवेदन पत्र जारी कर दिया गया है. 3 नवंबर 2025 से ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 23 नवंबर 2025 तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपना सकते हैं.
किन-किन योग्यता की जरूरत?
कितना है आवेदन शुल्क?
एससी या एसटी या पीडबल्यूबीडी उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क सिर्फ 59 रुपये है. जबकि, अन्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1180 रुपये आवेदन शुल्क है. बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
कैसे करें बैंक नौकरी के लिए आवेदन?
चयन प्रक्रिया और सैलरी?
लिखित परीक्षा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के साथ चयन प्रक्रिया पूरी होगी. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवार को 48480 रुपये से 85920 रुपये के बीच नौकरी हासिल हो सकती है.
ये भी पढ़ें- BSF Vacancy 2025: 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, आवेदन की आखिरी तारीख आज; बीएसएफ कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए ऐसे करें Apply