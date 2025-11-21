PNB Recruitment 2025: सरकार बैंक में बंपर भर्ती... 700 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, फटाफट जानें आवेदन प्रोसेस और योग्यता

Punjab National Bank Recruitment 2025: पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर यानी एलबीओ की 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस सरकारी बैंक में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता और आवेदन का तरीका जानते हैं.
Punjab National Bank Recruitment 2025: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और इसके लिए भर्ती निकलने का इंतजार है? अगर हां, तो बिना समय की बर्बादी किए फटाफट से पंजाब नेशनल बैंक में भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया भर दीजिए. इस बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर (PNB LBO Vacancy) पद भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा दी जाती है. आवेदन भरने की आखिरी तारीख 23 नवंबर 2025 है. कौन-कौन पंजाब नेशनल भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है और इसके लिए क्या अप्लाई प्रोसेस है? आइए भर्ती से संबंधित सभी डिटेल्स जान लेते हैं.
PNB Recruitment 2025: किन योग्यता की जरूरत?
कितनी है आवेदन फीस?
सामान्य या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 1,180 रुपये है. जबकि, अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लिकेशन फीस 59 रुपये है.
कैसे करें आवेदन?
कितनी होगी सैलरी?
लिखित परीक्षा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट और इंटरव्यू के बाद चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवार को प्रति माह 48480 रुपये से 85920 रुपये बेसिक सैलरी हासिल हो सकती है. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
