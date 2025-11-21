Advertisement
PNB Recruitment 2025: सरकार बैंक में बंपर भर्ती... 700 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, फटाफट जानें आवेदन प्रोसेस और योग्यता

Punjab National Bank Recruitment 2025: पंजाब नेशनल बैंक लोकल बैंक ऑफिसर यानी एलबीओ की 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस सरकारी बैंक में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता और आवेदन का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 09:48 AM IST
Punjab National Bank Recruitment 2025: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और इसके लिए भर्ती निकलने का इंतजार है? अगर हां, तो बिना समय की बर्बादी किए फटाफट से पंजाब नेशनल बैंक में भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया भर दीजिए. इस बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर (PNB LBO Vacancy) पद भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा दी जाती है. आवेदन भरने की आखिरी तारीख 23 नवंबर 2025 है. कौन-कौन पंजाब नेशनल भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है और इसके लिए क्या अप्लाई प्रोसेस है? आइए भर्ती से संबंधित सभी डिटेल्स जान लेते हैं.

PNB Recruitment 2025: किन योग्यता की जरूरत?

  • किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी.
  • कम से कम 1 साल का बैंक क्लेरिकल या ऑफिसर कैडर पोस्ट पर अनुभव.
  • न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम 30 साल होना जरूरी.

कितनी है आवेदन फीस?

सामान्य या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 1,180 रुपये है. जबकि, अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लिकेशन फीस 59 रुपये है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘Recruitment’ सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. संबंधित भर्ती Apply Online का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  4. स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस अपनाने के लिए कहा जाएगा.
  5. नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारी को दर्ज कर रजिस्ट्रेशन कर लें.
  6. लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो हो जाएगा.
  7. मांगी जा रही सभी डिटेल्स को फॉर्म में भर दें और शैक्षिक योग्यता जैसी जानकारी दर्ज करें.
  8. आवेदन फीस को जमा करें और सभी डिटेल्स को एक बार सही से पढ़ लें.
  9. आखिर में फॉर्म सब्मिट करें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

कितनी होगी सैलरी?

लिखित परीक्षा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट और इंटरव्यू के बाद चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवार को प्रति माह 48480 रुपये से 85920 रुपये बेसिक सैलरी हासिल हो सकती है. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

