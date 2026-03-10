Advertisement
Punjab Police Recruitment 2026: पंजाब पुलिस में 3200 से ज्यादा भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई; ये है प्रोसेस

Punjab Police Recruitment 2026: पंजाब पुलिस में 3200 से ज्यादा भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई; ये है प्रोसेस

Punjab Police Constable Recruitment 2026: पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के 3200 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य डिटेल्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 10, 2026, 02:30 PM IST
Punjab Police Constable Recruitment 2026: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं और देश की सेवा से जुड़ी नौकरी करना चाहते हैं? या फिर पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं? अगर ऐसा है तो मौका अच्छा है. दरअसल, पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे उम्मीदवार जो पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है. पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. कब तक 3200 से अधिक पदों पर पुलिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं? पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए क्या जरूरी शर्ते हैं? पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती का आवेदन प्रोसेस क्या है? आवेदन शुल्क से लेकर आयु सीमा और सेलेक्शन प्रोसेस आदि डिटेल्स जानते हैं.

Punjab Police Recruitment: कब से कब तक आवेदन का मौका?

हाल ही में पंजाब ने पुलिस कांस्टेबल के कुल 3,298 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था. 10 मार्च 2026 से पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 मार्च 2026 तक पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कहां से कर सकते हैं आवेदन?

पंजाब राज्य के युवाओं के लिए ये एक बड़ी भर्ती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते भी हैं. इच्छुक उम्मीदवार को राज्य की भाषा यानी पंजाबी बोलनी, पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए. पंजाबी भाषा की नॉलेज होने पर ही उम्मीदवार को पद के लिए योग्य माना जाएगा.

किन योग्यता की जरूरत?

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी. ध्यान रहे पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए और पंजाबी भाषा आनी चाहिए. पूर्व सैनिकों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. 1 जनवरी 2026 के अनुसार आयु सीमा तय है. कम से कम 18 साल के उम्र वाले आवेदन कर सकते हैं. जबकि, अधिकतम आयु सीमा 28 साल है. सरकारी नियम के मुताबिक आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिल सकती है.

कितना है आवेदन शुल्क?

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पंजाब पुलिस भर्ती का आवेदन शुल्क 550 रुपये है. जबकि, परीक्षा के लिए 650 रुपये फीस है. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलावा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 550 रुपये है. जबकि, परीक्षा की फीस 150 रुपये है. ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपये और परीक्षा फीस 150 रुपये है. जो उम्मीदवार पंजाब के रहने वाले हैं या पहले सैनिक रह चुके हैं या फिर पूर्व सैनिकों के वंशज हैं तो उनके लिए आवेदन फीस 500 रुपये और परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं है.

कैसे करें अप्लाई?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.punjabpolice.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर पंजाब पुलिस भर्ती संबंधित लिंक शो होगा.
  3. उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाना होगा.
  4. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर करके फिर से लॉगिन कर लें.
  5. इसके बाद आवेदन फॉर्म शो होगा और उसमें सभी मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज करें.
  6. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद भर्ती संबंधित डॉक्यूमेंट को भी जमा कर दें.
  7. सभी डिटेल्स को चेक करें और फॉर्म का प्रीव्यू कर लेने के बाद उसे सबमिट कर दें.
  8. आखिर में आवेदन पत्र के कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

चयन प्रक्रिया और सैलरी?

पंजाब पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा. सफल उम्मीदवार को शारीरिक जांच और शारीरिक माप परीक्षण में भी शामिल होना होगा. दस्तावेज वेरिफिकेशन में सफल होने के बाद चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. सैलरी की बात करें तो पंजाब पुलिस कांस्टेबल पद पर हर महीने 19,900 रुपये सैलरी मिलेगी.

ये भी पढ़ें- PSTET Admit Card 2026: पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभा है।

Punjab Police Recruitment

