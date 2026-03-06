Punjab Police Recruitment 2026: बंपर पुलिस भर्ती… 3000 से अधिक भर्तियां, 12वीं पास के लिए शानदार अवसर!

Punjab Police Recruitment 2026: पंजाब ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें वैकेंसी संबंधित डिटेल्स जारी की गई है. 3000 से ज्यादा पदों पर पंजाब पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती निकली है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी जिसके बाद योग्य उम्मीदवारों को पुलिस कांस्टेबल के लिए नियुक्त किया जा सकता है. पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए कैसे आवेदन करें? इस पद के लिए कौन योग्य है? पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन शुल्क कितना है? इन सभी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

पंजाब ने पुलिस कांस्टेबल के कुल 3,298 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 मार्च 2026 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को अपना सकता है. राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ी भर्ती का ऐलान किया गया है. 30 मार्च 2026 तक आवेदन प्रक्रिया को अपना सकते हैं.

पुलिस बनने का सपना होगा पूरा!

ऐसे उम्मीदवार जो 12वीं पास कर चुके हैं और पुलिस विभाग में सेवा करे का सपना देखते हैं उनके लिए एक शानदार अवसर है. पंजाब पुलिस ने जिला पुलिस और सशस्त्र पुलिस कैडर में कांस्टेबल पदों पर भर्ती निकाली है. क्लास 10+2 (इंटरमीडिएट) परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन के लिए योग्य माना जा रहा है. पूर्व सैनिकों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास भी मान्य है.

क्या है जरूरी शर्त?

पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए जरूरी शर्त है कि उम्मीदवार को पंजाबी भाषा आती हो. सिर्फ बोलना ही नहीं पढ़ने और लिखने की नॉलेज होना भी सभी उम्मीदवारों के लिए बेहद जरूरी है. पंजाब सब्जेक्ट से पढ़ाई की हो.

आयु सीमा कितनी होनी चाहिए?

1 जनवरी 2026 के अनुसार आयु सीमा निर्धारित की गई. न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 28 साल के उम्मीदवार आवेदन के लिए योग्य हैं. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के मुताबिक आयु सीमा में छूट मिल सकती है.

आवेदन शुल्क कितना है?

सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपये और परीक्षा शुल्क 650 रुपये है.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपये और परीक्षा शुल्क 150 रुपये है.

ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपये और परीक्षा शुल्क 150 रुपये है.

पंजाब राज्य के पूर्व सैनिक/पूर्व सैनिकों के वंशज के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये हैं और परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं है.

क्या है आवेदन प्रोसेस?

10 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी. इसके बाद इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाने के बाद लॉगिन करना होगा. इसके बाद फॉर्म का एक्टिव लिंक देख सकेंगे और उस पर क्लिक करके आवेदन पत्र भर सकेंगे. दस्तावेजों को सबमिट करने के बाद आवेदन शुल्क जमा करना होगा. आखिर में फॉर्म सबमिट करें और इस तरह से आवेदन प्रक्रिया पूरी हो सकेगी. लास्ट में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकालना न भूलें.

