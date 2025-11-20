Advertisement
PSTCL Recruitment 2025: पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में 609 पदों पर निकली भर्ती, तुरंत करें आवेदन, जानें कितनी होगी सैलरी

PSTCL Recruitment 2025 Vacancy: पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड  (PSTCL) ने विभिन्न 609 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर, 2025 तय की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 20, 2025, 10:53 PM IST
PSTCL Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करना अधिकांश युवाओं का सपना होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड  (PSTCL) ने विभिन्न 609 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट pstcl.org पर जाकर लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं. 

इन 609 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • असिस्टेंट लाइनमैन (ALM) - 129 पद

  • असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट (ASSA) - 195 पद

  • इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-2 - 15 पद

  • असिस्टेंट इंजीनियर (OT)/इलेक्ट्रिकल - 61 (21 PSTCL + 40 PSPCL)

  • असिस्टेंट मैनेजर/IT - 03 पद

  • अकाउंट्स ऑफिसर - 02 पद

  • डिविजनल अकाउंटेंट - 11 पद

  • जूनियर इंजीनियर/इलेक्ट्रिकल - 110 पद

  • जूनियर इंजीनियर /सिविल - 15 पद

  • जूनियर इंजीनियर/कम्युनिकेशन - 06 पद

  • लॉ ऑफिसर ग्रेड-2 - 02 पद

  • टेलीफोन मैकेनिक - 10 पद

  • लोअर डिवीजन क्लर्क (टाइपिस्ट) - 35 पद

  • लोअर डिवीजन क्लर्क (अकाउंट्स) - 15 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा, ITI, ग्रेजुएशन या पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. 

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 37 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

  • जनरल, OBC, EWS - 1416 रुपये

  • SC, ST, PwBD - 885 रुपये

इतनी होगी सैलरी 
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पद अनुसार 19,900 से 47,600 रुपये प्रति महीने होगी. 

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकार वेबसाइट pstcl.org पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

