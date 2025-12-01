Advertisement
PSSSB Recruitment 2025: 18 से 37 साल वालों के लिए बड़ा अवसर! ग्रुप-C के 159 पदों पर वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

PSSSB Group-C Vacancy 2025: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने ग्रुप-C के विभिन्न 159 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 05 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 01, 2025, 01:12 PM IST
PSSSB Recruitment 2025: 18 से 37 साल वालों के लिए बड़ा अवसर! ग्रुप-C के 159 पदों पर वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

PSSSB Group-C Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी और तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने ग्रुप-C के विभिन्न 159 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 05 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद अप्लाई अंतिम दिन तक कर सकेंगे. 

इन 159 पदों पर निकली वैकेंसी

  • होटल सुपरिटेंडेंट कम-PT इंस्ट्रक्टर - 68 पद

  • स्टोर कीपर - 62 पद

  • लाइब्रेरियन - 03 पद

  • मशीन ऑपरेटर/आटोक्लेव ऑपरेटर ऑफ एनिमल हसबेंडरी - 02 पद

  • जूनियर टेक्नीशियन (मिड-लेवल) - 21 पद

  • जूनियर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल) - 03 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार 12वीं, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होनी चाहिए. 

आयु सीमा 
आवेदन  करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 37 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

आवेदन शुल्क 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

  • जनरल - 1,000 रुपये 

  • SC/ST/EWS/BC - 250 रुपये 

  • PwBD- 500 रुपये 

  • एक्स-सर्विसमैन - 200 रुपये 

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पे-स्केल 7 के अनुसार पद के हिसाब से अलग-अलग होगी. जो इस प्रकार है- 

  • होटल सुपरिटेंडेंट - 29,200 रुपये प्रति महीने 

  • स्टोर कीपर - 19,900 रुपये प्रति महीने 

  • लाइब्रेरियन - 29,200 रुपये प्रति महीने 

  • मशीन ऑपरेटर/आटोक्लेव ऑपरेटर ऑफ एनिमल हसबेंडरी - 25,500 रुपये प्रति महीने 

  • जूनियर टेक्नीशियन (मिड-लेवल) - 19,900 रुपये प्रति महीने 

  • जूनियर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल) -19,900 रुपये प्रति महीने 

चयन प्रक्रिया

  • लिखित परीक्षा 

  • डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं.

PSSSB Group C Vacancy 2025

