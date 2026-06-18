दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी रैंकिंग में से एक क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 जारी किया है. इस साल भी अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने अपना दबदबा कायम रखते हुए लगातार 15वीं बार दुनिया की नंबर-1 यूनिवर्सिटी का स्थान हासिल किया है. MIT को इस बार भी 100 में से 100 अंक मिले हैं. वहीं इम्पीरियल कॉलेज लंदन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं. रैंकिंग से यह भी साफ हुआ है कि अमेरिका और ब्रिटेन का दबदबा बरकरार है, लेकिन एशियाई विश्वविद्यालय भी तेजी से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं.
क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में MIT ने लगातार 15वें वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है. संस्थान को कुल 100 अंक मिले हैं, जो इसकी शैक्षणिक प्रतिष्ठा, शोध गुणवत्ता और वैश्विक प्रभाव को दर्शाते हैं. पिछले कई वर्षों की तरह MIT ने इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है. यही वजह है कि दुनिया भर के छात्र इसे उच्च शिक्षा के लिए सबसे पसंदीदा संस्थानों में गिनते हैं.
इस साल इम्पीरियल कॉलेज लंदन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चौथे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पांचवें स्थान पर है. इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज छठे स्थान पर रही. कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Caltech) सातवें स्थान पर है, जबकि ETH ज्यूरिख और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) संयुक्त रूप से आठवें स्थान पर हैं. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS) 10वें स्थान के साथ एशिया की सबसे ऊंची रैंक वाली यूनिवर्सिटी बनी हुई है.
रैंकिंग में एशियाई विश्वविद्यालयों की मजबूत उपस्थिति देखने को मिली है. सिंगापुर की NUS टॉप 10 में शामिल है, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग 11वें और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी 12वें स्थान पर है. चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी और त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी क्रमशः 13वें और 14वें स्थान पर हैं. QS के अनुसार इस साल रैंकिंग में शामिल 90 नए संस्थानों में 13 चीन से हैं, जो एशिया के बढ़ते शैक्षणिक प्रभाव को दर्शाता है.
|Rank
|Institution
|Location
|Overall Score
|1
|Massachusetts Institute of Technology (MIT)
|United States
|100
|2
|Imperial College London
|United Kingdom
|99.2
|2
|Stanford University
|United States
|99.2
|4
|University of Oxford
|United Kingdom
|98.6
|5
|Harvard University
|United States
|97.4
|6
|University of Cambridge
|United Kingdom
|97.1
|7
|California Institute of Technology (Caltech)
|United States
|96.6
|8
|ETH Zurich
|Switzerland
|96.2
|8
|University College London (UCL)
|United Kingdom
|96.2
|10
|National University of Singapore (NUS)
|Singapore
|96.2
|11
|The University of Hong Kong
|Hong Kong SAR
|95.9
|12
|Nanyang Technological University
|Singapore
|95.8
|13
|Peking University
|China Mainland
|95.6
|14
|Tsinghua University
|China Mainland
|95.1
|15
|University of Pennsylvania
|United States
|93.7
|16
|Cornell University
|United States
|93.5
|16
|Yale University
|United States
|93.5
|18
|The Chinese University of Hong Kong
|Hong Kong SAR
|89.9
|19
|The University of New South Wales (UNSW Sydney)
|Australia
|89.8
|20
|Johns Hopkins University
|United States
|89.6
दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में अमेरिका का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है. कुल 9 अमेरिकी विश्वविद्यालय इस सूची में शामिल हैं, जबकि ब्रिटेन की 5 यूनिवर्सिटीज ने जगह बनाई है. यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया, येल यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स (UNSW) और जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी भी शीर्ष 20 में शामिल हैं. वहीं चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने 14 स्थानों की छलांग लगाकर 18वां स्थान हासिल किया है.
QS Rankings 2026 की तुलना में शीर्ष स्थानों पर बहुत कम बदलाव देखने को मिले हैं. MIT लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि इम्पीरियल कॉलेज लंदन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखी है. ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज भी टॉप 6 में बने हुए हैं. हालांकि कुछ विश्वविद्यालयों के अंकों में मामूली बदलाव के कारण रैंकिंग में हल्का फेरबदल हुआ है. QS के मुताबिक इस साल 400 विश्वविद्यालयों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, जो वैश्विक उच्च शिक्षा में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का संकेत है.