Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /नौकरी
  • /QS Rankings 2027: लगातार 15वें साल MIT नंबर-1, दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में कौन-कौन शामिल?

QS Rankings 2027: लगातार 15वें साल MIT नंबर-1, दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में कौन-कौन शामिल?

क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 जारी हो गई है. लगातार 15वें साल MIT दुनिया की नंबर-1 यूनिवर्सिटी बनी हुई है. जानिए टॉप 20 वैश्विक विश्वविद्यालयों की सूची, एशिया की बढ़ती हिस्सेदारी और रैंकिंग में हुए बड़े बदलाव.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 18, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:51 PM IST
QS Rankings 2027: लगातार 15वें साल MIT नंबर-1, दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में कौन-कौन शामिल?

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लगातार 15वें साल MIT नंबर-1, दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में कौन-कौन शामिल?
QS World University Rankings 20272 min ago
2
DNA7 min ago
3
CBI8 min ago
4
Donald Trump16 min ago
5
Lakhamandir Mandir28 min ago