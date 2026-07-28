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125+ दिन, 0 अपडेट: KVS, NVS और EMRS रिजल्ट पर उठे सवाल; आखिर कब तक- 'वेबसाइट देखते रहिए'

KVS NVS EMRS Tier 2 Result Delayed: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से लगातार उम्मीदवारों द्वारा आग्रह किया जा रहा है कि केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस टियर-II परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दीजिए. एग्जाम हुए करी 125 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन इससे जुड़ा कोई अपडेट सामने नहीं आया है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 28, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:59 PM IST
125+ दिन, 0 अपडेट: KVS, NVS और EMRS रिजल्ट पर उठे सवाल; आखिर कब तक- 'वेबसाइट देखते रहिए'
Image Credit: KVS NVS EMRS Tier 2 Results Delayed

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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