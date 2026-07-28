125+ दिन, 0 अपडेट: KVS, NVS और EMRS रिजल्ट पर उठे सवाल; आखिर कब तक- 'वेबसाइट देखते रहिए'

सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों द्वारा रिजल्ट से जुड़े अपडेट का आग्रह करने के साथ ही एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया है जिसके लिए #NVSResult, #KVSResult और #EMRSResult जैसे हैशटैग का यूज किया जा रहा है. कई महीने बीत जाने के कारण उम्मीदवारों के बीच चिंता बनी हुई है. अपने करियर को चिंतित उम्मीदवार इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं. परिणाम में हो रही देरी के कारण उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये भी खड़ी हो रही है कि क्या वो भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों की तैयारी करे या फिर कोई दूसरी नौकरी के मौके को अपनाएं. हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर सीबीएसई की ओर से कुछ कहा नहीं गया है.