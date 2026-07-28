125+ दिन, 0 अपडेट: KVS, NVS और EMRS रिजल्ट पर उठे सवाल; आखिर कब तक- 'वेबसाइट देखते रहिए'

KVS NVS EMRS Tier 2 Result Delayed: इस साल आयोजित केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस टियर-II भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए उम्मीदवारों द्वारा लगातार रिजल्ट को घोषित करने के लिए कहा जा रहा है. सैकड़ों उम्मीदवारों को अपने परिणामों के जारी होने का इंतजार है, जिनमें से कुछ उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म के जरिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से कहा है कि रिजल्ट से संबंधित आधिकारिक अपडेट प्रदान कर दें.
इस साल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) की सेकेंड लेवल की परीक्षाएं 20 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी. इसी महीने सीबीएसई ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की सेकेंड लेवल की परीक्षाएं 27 मार्च से 31 मार्च 2026 के बीच आयोजित की थी. करीब 3 महीने होने वाले हैं लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किया गया है कि कब तक इन तीनों भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जाएगा.
केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस टियर-II भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों द्वारा लगातार ट्वीट किया जा रहा है. एक यूजर ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि '125 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं. KVS, NVS और EMRS के टियर-2 एग्जाम देने वाले हजारों उम्मीदवार अभी भी अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. मैंने शिक्षा मंत्री के ऑफिस को ईमेल किया. वहां से मेरी शिकायत को 14 जुलाई, 2026 को संबंधित अधिकारी के पास प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के लिए भेजा गया. मैंने CPGRAMS पर शिकायत दर्ज कराई. मैंने CBSE को कई ईमेल भेजे. मैंने इस मुद्दे पर 1500 से ज्यादा बार पोस्ट किया है.'
आगे लिखा कि 'आज तक, संबंधित अधिकारी की ओर से कोई जवाब नहीं, CBSE की ओर से कोई आधिकारिक समय-सीमा नहीं, और कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मिला. क्या भारत की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसियों में से किसी एक के लिए हजारों उम्मीदवारों को महीनों तक अनिश्चितता में रखना सामान्य बात है? उम्मीदवार सिर्फ आंकड़े नहीं हैं. उनका करियर, परिवार और भविष्य इन्हीं नतीजों पर निर्भर करता है. अगर नतीजे तैयार नहीं हैं, तो कारण बताएं। अगर प्रक्रिया चल रही है, तो समय-सीमा बताएं, लेकिन किसी भी सरकारी संस्थान के लिए पूरी तरह से चुप्पी साधे रखना स्वीकार्य नहीं है.'
125+ दिन बीत चुके हैं।
KVS, NVS और EMRS Tier-2 परीक्षा के हजारों अभ्यर्थी अब भी परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं।
मैंने शिक्षा मंत्री कार्यालय को ईमेल किया। वहाँ से मेरी शिकायत 14 जुलाई 2026 को "priority" पर कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को भेजी गई।
मैंने CPGRAMS पर शिकायत की।… pic.twitter.com/MP4RJ2XKO4
— Sushma (@SUSHMA_34) July 27, 2026
सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों द्वारा रिजल्ट से जुड़े अपडेट का आग्रह करने के साथ ही एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया है जिसके लिए #NVSResult, #KVSResult और #EMRSResult जैसे हैशटैग का यूज किया जा रहा है. कई महीने बीत जाने के कारण उम्मीदवारों के बीच चिंता बनी हुई है. अपने करियर को चिंतित उम्मीदवार इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं. परिणाम में हो रही देरी के कारण उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये भी खड़ी हो रही है कि क्या वो भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों की तैयारी करे या फिर कोई दूसरी नौकरी के मौके को अपनाएं. हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर सीबीएसई की ओर से कुछ कहा नहीं गया है.