RRB Vacancy 2025: 20 से 33 साल के लोगों के लिए रेलवे में निकली नौकरी, जानें कैस कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन?

RRB Section Controller Bharti 2025: अगर आप रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, आरआरबी ने सेक्शन कंट्रोलर पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगर आप भी इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो rrbcdg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2025 है.

कौन कर सकता अप्लाई?

नोटिफिकेशन के अनुसार, आरआरबी ने सेक्शन कंट्रोलर के कुल 368 पदों पर भर्तियां निकाली है. इस पद के लिए वो ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिसके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हो. साथ ही उम्र 20 से 33 साल के बीच होनी चाहिए.हालांकि, कुछ खास कैटगरी वालों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी. ऐसे में उम्मीदवार आवेदन करने से पहले जारी नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से पढ़ लें. नीचे नोटिफिकेशन की लिंक दी गई है.

रजिस्ट्रेशन फीस क्या है?

इस भर्ती के आवेदन के लिए आपकी फीस देनी होगी. एससी, एसटी और दिव्यांग कैटेगरी के लिए ये फीस 250 रुपए है. वहीं, बाकी सभी श्रेणी के लिए आवेदन फीस 500 रुपए तय की गई है.

सेलेक्शन कैसे होगा?

इस भर्ती के लिए आपको लिखित परीक्षा देना होगा. सीबीटी परीक्षा में 100 सवाल पूछे जाएंगे. पेपर 2 घंटे का होगा. इस परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आदि के लिए बुलाया जाएगा.

कैसे करें अप्लाई?

आरआरबी की इस भर्ती के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाना होगा.

होम पेज पर आपको CEN04/2025 Section Controller टैब पर क्लिक करना है.

अब यहां अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करें.

अब मांगी गई डिटेल्स को लिखकर फॉर्म अच्छे से भरें.

अब फीस के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें और पीडीएफ को डाउलनोड करके प्रिंटआउट निकाल लें.

Notification Link-