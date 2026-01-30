Railway Group D Admit Card 2026: 2 और 3 फरवरी को होने वाली रेलवे भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड

RRB Railway Group D Admit Card 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा इन दिनों आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. सीबीटी परीक्षा 2 फरवरी 2026 को निर्धारित है. इसके लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के लिए हॉल टिकट को डाउनलोड करना होता है जिसके लिए एक्टिव लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया गया है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2 फरवरी और 3 फरवरी को आयोजित होने वाले आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. सीईएन 08/2024 के तहत आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए हॉल टिकट को मिनटों में डाउनलोड कर सकते हैं, आइए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

10 फरवरी तक जारी रहेगी परीक्षा

रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से वर्तमान में सीईएन 08/2024 के तहत आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. आखिरी परीक्षा की तिथि 10 फरवरी 2026 है. फिलहाल, 2 और 3 फरवरी को होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया गया है जिसे रोल नंबर और पासवर्ड को एंटर कर मिनटों में डाउनलोड कर सकते हैं.

न करें एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में देरी

परीक्षा की तिथि का इंतजार न करें उससे पहले ही एग्जाम हॉल में बैठने के लिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें. बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलता है. एडमिट कार्ड को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, आइए इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

कैसे डाउनलोड करें आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड?

सबसे पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.rrbcdg.gov.in पर जाएं. चाहें तो अपने संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं. होमपेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में एडमिट कार्ड शो हो सकता है. ‘CEN 08/2024 (स्तर 1) CBT ई-कॉल लेटर’ पर क्लिक करें. इसके बाद लॉगिन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करें. स्क्रीन पर आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2026 शो हो जाएगा. उसे देखने के साथ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. भविष्य में एडमिट कार्ड की जरूरत होगी इसलिए तुरंत प्रिंट आउट भी निकाल लें.

आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा से संबंधित किसी भी तरह के अपडेट या अन्य जानकारी के लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जा सकते हैं.

