Railway Group D Exam: रेलवे के 32000 पद भर्ती के लिए ग्रुप डी परीक्षा जल्द, इस चीज पर रखें फोकस; आ सकेंगे 100 में से 100 अंक!

Railway Group D Exam 2025 Preparation Tips: 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा आयोजित होगी. इसके माध्यम से 30 हजार से ज्यादा भर्ती का चयन किया जा सकेगा. अगर आप भी रेलवे नौकरी के लिए सिलेक्ट होना चाहते हैं तो जरूरी है कि सही रणनीति पर काम करें और परीक्षा की तैयारी आज से शुरू कर दें.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 01, 2025, 11:11 AM IST
Railway Group D Exam 2025 Preparation Tips: एक बड़ी भर्ती रेलवे की ओर से ग्रुप डी के तहत की जाएगी. 32 हजार तक के पदों की भर्तियां की जाएंगी जिसके लिए करीब 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. रेलवे भर्ती के चयन के लिए पहली प्रक्रिया लिखित परीक्षा है और इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी अच्छी खासी तैयारी रखनी होगी. ज्यादा फोकस के साथ तैयारी करना होगा. 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक अलग-अलग पालियों में परीक्षाएं आयोजित होगी. ऐसे में समय कम है लेकिन पास होना है तो तैयारी करनी ही पड़ेगी. आप कुछ स्मार्ट टिप्स को अपनाकर रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं. कुछ चीजों पर फोकस करने से नंबर ज्यादा मिलने की संभावना है, आइए एग्जाम से संबंधित खास बातें जानते हैं.

क्या होगा रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का पैटर्न?

रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो कुल 100 अंकों के साथ 90 मिनट के लिए आयोजित होने वाला एग्जाम होगा. इसमें 25 अंक के जनरल साइंस, 25 अंक के मैथमेटिक्स, 30 अंक के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और 20 अंक के जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स जैसे विषय शामिल होंगे.

रीजनिंग विषय का रखें ध्यान

एग्जाम पैटर्न पर गौर करें तो 100 अंकों वाले रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग विषय के सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे. इसके बाद गणित और जनरल साइंस विषयों के सवाल होंगे जिसके सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे. दोनों जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के सवाल सबसे कम होंगे. सभी विषयों में दो ऐसे विषय को चुनें जिसमें ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कर लें. इससे चांसेस ज्यादा पास होने के हो जाते हैं. पहले कठिन विषय की तैयारी रखना और भी आसान टॉपिक की प्रैक्टिस करके आप 100 में 100 अंक ला सकते हैं.

निगेटिव मार्किंग से घटेंगे अंक

परीक्षा के दौरान एक बात का खास ध्यान रखें कि जिस सवाल के उत्तर को लेकर ये कंफर्म नहीं है कि वो सही होगा या नहीं तो उसे न करना ही बेहतर है. दरअसल, परीक्षा में प्रत्येक गलत सवाल पर 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है. ऐसे में आपके लिए पास होने की संभावना कम हो सकती है. इसलिए कोशिश करें कि जब उत्तर देते समय ये कंफर्म है नहीं कि वो सही होगा तो उसका जवाब न दें. ऐसे में 1 अंक कटेगा लेकिन गलत जवाब दिया तो 1/3 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग हासिल हो सकती है.

