/Railway Group D Exam Date 2026: रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान, जानें CBT 1 का पूरा शेड्यूल और एडमिट कार्ड कब होगा जारी?

RRB Group D Exam Date 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप D भर्ती परीक्षा 2026 के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-1) की परीक्षा तिथियों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. आरआरबी द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर CBT-1 परीक्षा तीन शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. इस भर्ती अभियान के तहत 22,195 ग्रुप D पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिसके लिए देशभर से लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. परीक्षा तिथियों की घोषणा के बाद अब उम्मीदवार अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के साथ-साथ परीक्षा की रणनीति भी बेहतर ढंग से बना सकेंगे.