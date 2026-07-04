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Railway Group D Exam Date 2026: रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान, जानें CBT 1 का पूरा शेड्यूल और एडमिट कार्ड कब होगा जारी?

Railway Group D Exam Date 2026: रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. देश भर के विभिन्न एग्जाम सेंटर्स में तीन शिफ्टों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. आइए आधिकारिक तौर पर जारी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट्स जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 04, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:03 PM IST
Railway Group D Exam Date 2026: रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान, जानें CBT 1 का पूरा शेड्यूल और एडमिट कार्ड कब होगा जारी?
Image Credit: Railway Group D Exam Date 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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