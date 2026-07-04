/Railway Group D Exam Date 2026: रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान, जानें CBT 1 का पूरा शेड्यूल और एडमिट कार्ड कब होगा जारी?

RRB Group D Exam Date 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप D भर्ती परीक्षा 2026 के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-1) की परीक्षा तिथियों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. आरआरबी द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर CBT-1 परीक्षा तीन शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. इस भर्ती अभियान के तहत 22,195 ग्रुप D पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिसके लिए देशभर से लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. परीक्षा तिथियों की घोषणा के बाद अब उम्मीदवार अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के साथ-साथ परीक्षा की रणनीति भी बेहतर ढंग से बना सकेंगे.
रेलवे भर्ती बोर्ड जल्द ही एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप, ट्रैवल अथॉरिटी (SC/ST उम्मीदवारों के लिए) और CBT-1 एडमिट कार्ड भी जारी करेगा. आरआरबी ग्रुप D भर्ती परीक्षा 2026 कब से कब तक आयोजित की जाएगी. किस शिफ्ट में कितने बजे से कितने बजे तक रेलवे भर्ती परीक्षा आयोजित होगी? कब तक रेलवे ग्रुप डी का एडमिट कार्ड जारी हो सकता है? आइए इन सबके बारे में विस्तार से जानते हैं.
रेलवे भर्ती बोर्ड के आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रुप D भर्ती परीक्षा को 3 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा. देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों में रेलवे की ग्रुप डी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी.
|शिफ्ट
|परीक्षा का समय
|शिफ्ट-1
|सुबह 9 बजे
|शिफ्ट-2
|दोपहर 12:45 बजे
|शिफ्ट-3
|शाम 4:30 बजे
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के अनुसार, ग्रुप D CBT-1 परीक्षा तीन शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट के अभ्यर्थियों को सुबह 7:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा. दूसरी शिफ्ट के उम्मीदवारों का रिपोर्टिंग टाइम सुबह 11:15 बजे निर्धारित किया गया है, जबकि तीसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों को दोपहर 3:00 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा.
आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2026 की तारीख के साथ-साथ सिटी स्लिप और और एडमिट कार्ड के लिए संभावित शेड्यूल भी जारी किया है. आधिकारिक पुष्टि के अनुसार 3 अगस्त की परीक्षा के लिए सिटी स्लिप 25 जुलाई 2026 से उपलब्ध होगा, जबकि रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड 31 जुलाई 2026 से जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए समय-समय पर आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.