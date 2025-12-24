Railway Recruitment 2026: नए साल पर रेलवे की बड़ी सौगात! 22000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन होगा शुरू, यहां जानें सब कुछ

Advertisement
Railway Recruitment 2026: रेलवे में ग्रुप डी की नई भर्तियों की घोषणा की गई है. आरआरबी की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है. नए साल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. आइए फटाफट से भर्ती संबंधित जानकारी जान लेते हैं.

Dec 24, 2025
Railway Group D Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों में ज्यादातर उम्मीदवारों को नई भर्ती का इंतजार रहता है. अगर आप भी उनमें से एक हैं आपके लिए गुड न्यूज है. दरअसल, रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से लेवल 01 ग्रुप डी के कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके तहत कुल 22000 पदों पर आवेदन के लिए प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा. आरआरबी ग्रुप डी द्वारा मेंटेनर ग्रेड IV के 11000 पदों पर भर्ती की जाएगी. अन्य भर्तियां प्वाइंट्समैन और असिस्टेंट पद के लिए की जाएगी.

कब से कब तक आरआरबी ग्रुप डी भर्ती आवेदन?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 01 ग्रुप डी के 22000 पदों की भर्ती के लिए 21 जनवरी 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की बात नोटिफिकेशन में जारी की है. आधिकारिक वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर 20 फरवरी तक एप्लीकेशन विंडो को ओपन रखा जाएगा. इसके बाद आवेदन नहीं कर सकेंगे.

किन योग्यता की जरूरत?

  • 10वीं पास
  • संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट जरूरी.
  • आईटीआई और 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं.
  • न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 33 साल

कितना है आवेदन शुल्क?

  • सामान्य/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क है.
  • एससी/ एसटी/ महिला/ ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क है.

कैसे करें अप्लाई?

  1. सबसे पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट- rrbapply.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन शो होगा और उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाकर लॉगिन कर लें.
  4. लॉगिन के बाद आवेदन लिंक से फॉर्म ओपन हो जाएगा.
  5. फॉर्म में सभी मांगी जा रही डिटेल्स को भर दें.
  6. साथ में दस्तावेजों को भी सब्मिट कर दें और आवेदन शुल्क चुका दें.
  7. फॉर्म जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

ये भी पढ़ें- Jobs Alert: साल 2025 को अलविदा कहने से पहले पक्की कर लें नौकरी! 31 दिसंबर तक इन सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन का मौका

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

RRB Recruitment

