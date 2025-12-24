Railway Recruitment 2026: नए साल पर रेलवे की बड़ी सौगात! 22000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन होगा शुरू, यहां जानें सब कुछ

Railway Recruitment 2026: रेलवे में ग्रुप डी की नई भर्तियों की घोषणा की गई है. आरआरबी की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है. नए साल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. आइए फटाफट से भर्ती संबंधित जानकारी जान लेते हैं.
Trending Photos
Railway Group D Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों में ज्यादातर उम्मीदवारों को नई भर्ती का इंतजार रहता है. अगर आप भी उनमें से एक हैं आपके लिए गुड न्यूज है. दरअसल, रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से लेवल 01 ग्रुप डी के कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके तहत कुल 22000 पदों पर आवेदन के लिए प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा. आरआरबी ग्रुप डी द्वारा मेंटेनर ग्रेड IV के 11000 पदों पर भर्ती की जाएगी. अन्य भर्तियां प्वाइंट्समैन और असिस्टेंट पद के लिए की जाएगी.
कब से कब तक आरआरबी ग्रुप डी भर्ती आवेदन?
रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 01 ग्रुप डी के 22000 पदों की भर्ती के लिए 21 जनवरी 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की बात नोटिफिकेशन में जारी की है. आधिकारिक वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर 20 फरवरी तक एप्लीकेशन विंडो को ओपन रखा जाएगा. इसके बाद आवेदन नहीं कर सकेंगे.
किन योग्यता की जरूरत?
कितना है आवेदन शुल्क?
कैसे करें अप्लाई?
ये भी पढ़ें- Jobs Alert: साल 2025 को अलविदा कहने से पहले पक्की कर लें नौकरी! 31 दिसंबर तक इन सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन का मौका