Advertisement
trendingNow13048808
Hindi NewsनौकरीRRB Recruitment 2026: रेलवे में नौकरी पाने का मौका! 18 से 40 साल वालों के लिए 300+ पदों पर निकली भर्ती, इस दिन शुरू होंगे आवेदन

RRB Recruitment 2026: रेलवे में नौकरी पाने का मौका! 18 से 40 साल वालों के लिए 300+ पदों पर निकली भर्ती, इस दिन शुरू होंगे आवेदन

RRB Recruitment 2026 Vacancy: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने आइसोलेटेड कैटेगरी के विभिन्न 311 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbguwahati.gov.in पर  30 दिसंबर, 2025 से आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 21, 2025, 05:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RRB Recruitment 2026: रेलवे में नौकरी पाने का मौका! 18 से 40 साल वालों के लिए 300+ पदों पर निकली भर्ती, इस दिन शुरू होंगे आवेदन

RRB Recruitment 2026 Notification: रेलवे में नौकरी करना लाखों युवाओं का सपना होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने आइसोलेटेड कैटेगरी के विभिन्न 311 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rrbguwahati.gov.in पर आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकेंगे.

इन 311 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर - 15 पद 

    Add Zee News as a Preferred Source

  • लैब असिस्टेंट Gr. III (केमिस्ट & मेटालर्जिस्ट) - 39 पद

  • चीफ लॉ असिस्टेंट - 22 पद

  • जूनियर ट्रांसलेटर/हिंदी - 202 पद

  • स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पैक्टर - 24 पद

  • पब्लिक प्रासीक्यूटर - 07 पद

  • साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) - 02 पद

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है. जो पद अनुसार इस प्रकार है- 

  • सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर - 18 से 33 साल 

  • लैब असिस्टेंट Gr. III (केमिस्ट & मेटालर्जिस्ट) - 18 से 30 सा

  • चीफ लॉ असिस्टेंट - 18 से 40 साल 

  • जूनियर ट्रांसलेटर/हिंदी - 18 से 33 साल 

  • स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पैक्टर - 18 से 33 साल 

  • पब्लिक प्रासीक्यूटर - 18 से 32 साल 

  • साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) - 18 से 35 साल 

चयन प्रक्रिया 

  • कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) – I

  • कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) – II

  • स्किल टेस्ट (यदि लागू हो)

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 

  • मेडिकल एग्जामिनेशन 

ये भी पढ़ें: UIIC Recruitment 2025: नौकरी की तलाश खत्म! 150+ पदों पर निकली सरकारी भर्ती, 12वीं पास युवा फटाफट करें आवेदन

इतनी होगी सैलरी 
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पद अनुसार इस प्रकार प्रति महीने होगी- 

  • सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर - 35,400 रुपये 

  • लैब असिस्टेंट Gr. III (केमिस्ट & मेटालर्जिस्ट) - 19,900 रुपये

  • चीफ लॉ असिस्टेंट - 44,900 रुपये

  • जूनियर ट्रांसलेटर/हिंदी - 35,400 रुपये

  • स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पैक्टर - 35,400 रुपये

  • पब्लिक प्रासीक्यूटर - 44,900 रुपये

  • साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) - 35,400 रुपये

ऐसे कर सकेंगे आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbguwahati.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो).

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी शॉर्ट नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: IOCL Recruitment 2026: नॉन-एग्जीक्यूटिव के 394 पदों पर भर्ती शुरू, युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 1.5 लाख तक होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

RRB Recruitment 2026

Trending news

'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर
javed akhtar news
'गाजा में बच्चों को मरते देखता रहा खुदा, इससे अच्छे तो हमारे PM ...', - जावेद अख्तर
'अगर हिंदू हो जाए एक तो बंगाल की सत्ता बदलने में नहीं...', मोहन भागवत की दो टूक
Mohan Bhagwat
'अगर हिंदू हो जाए एक तो बंगाल की सत्ता बदलने में नहीं...', मोहन भागवत की दो टूक
सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, मां दुर्गा की स्तुति पर उत्पीड़न
Lagnajita Chakraborty
सिंगर की परफॉर्मेंस से कट्टरपंथियों को लगी मिर्ची, मां दुर्गा की स्तुति पर उत्पीड़न
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट
india china news in hindi
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
Mohan Bhagwat
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
Jammu Kashmir
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
Golden Temple
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
PM Modi
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
MK Stalin
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
Viral Video
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा