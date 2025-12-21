RRB Recruitment 2026: रेलवे में नौकरी पाने का मौका! 18 से 40 साल वालों के लिए 300+ पदों पर निकली भर्ती, इस दिन शुरू होंगे आवेदन

RRB Recruitment 2026 Notification: रेलवे में नौकरी करना लाखों युवाओं का सपना होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने आइसोलेटेड कैटेगरी के विभिन्न 311 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rrbguwahati.gov.in पर आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकेंगे.

इन 311 पदों पर निकली वैकेंसी

सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर - 15 पद Add Zee News as a Preferred Source

लैब असिस्टेंट Gr. III (केमिस्ट & मेटालर्जिस्ट) - 39 पद

चीफ लॉ असिस्टेंट - 22 पद

जूनियर ट्रांसलेटर/हिंदी - 202 पद

स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पैक्टर - 24 पद

पब्लिक प्रासीक्यूटर - 07 पद

साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) - 02 पद

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है. जो पद अनुसार इस प्रकार है-

सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर - 18 से 33 साल

लैब असिस्टेंट Gr. III (केमिस्ट & मेटालर्जिस्ट) - 18 से 30 सा

चीफ लॉ असिस्टेंट - 18 से 40 साल

जूनियर ट्रांसलेटर/हिंदी - 18 से 33 साल

स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पैक्टर - 18 से 33 साल

पब्लिक प्रासीक्यूटर - 18 से 32 साल

साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) - 18 से 35 साल

चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) – I

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) – II

स्किल टेस्ट (यदि लागू हो)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जामिनेशन

ये भी पढ़ें: UIIC Recruitment 2025: नौकरी की तलाश खत्म! 150+ पदों पर निकली सरकारी भर्ती, 12वीं पास युवा फटाफट करें आवेदन

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पद अनुसार इस प्रकार प्रति महीने होगी-

सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर - 35,400 रुपये

लैब असिस्टेंट Gr. III (केमिस्ट & मेटालर्जिस्ट) - 19,900 रुपये

चीफ लॉ असिस्टेंट - 44,900 रुपये

जूनियर ट्रांसलेटर/हिंदी - 35,400 रुपये

स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पैक्टर - 35,400 रुपये

पब्लिक प्रासीक्यूटर - 44,900 रुपये

साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) - 35,400 रुपये

ऐसे कर सकेंगे आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbguwahati.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो).

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी शॉर्ट नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: IOCL Recruitment 2026: नॉन-एग्जीक्यूटिव के 394 पदों पर भर्ती शुरू, युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 1.5 लाख तक होगी सैलरी