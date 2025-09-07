Sarkari Naukari: 20 से 33 साल वालों के लिए रेलवे में नौकरी का मौका; जानें रजिस्ट्रेशन डेट, सैलरी और एलिजिबिलिटी

Railway Jobs: अगर आप रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सेक्शन कंट्रोलर (RRB Section Controller Recruitment 2025) के 368 पदों पर भर्ती निकाली गई है. फिलहाल इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी. वहीं, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2025 है.

रजिस्ट्रेशन फीस क्या है?

Gen/EWS/OBC: 500 रुपये

SC/ST/PH: 250 रुपये

महिला: 250 रुपये

करेक्शन फीस: 250

कौन कर सकता है अप्लाई और उम्र क्या होनी चाहिए?

इस भर्ती के आवेदन के लिए कैंडिडेट की उम्र कम से कम 20 और अधिकतम 33 साल होनी चाहिए. वहीं, उम्मीदवार के पास कम से कम किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. हालांकि, आवेदन से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें.

कैसे होगा सेलेक्शन और कितनी मिलेगी सैलरी?

इस भर्ती के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले टेस्ट देना होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. इसके बाद स्किल रिलेटड टेस्ट देना होगा. सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को 35,400 से 44,900 रुपये तक सैलरी मिल सकती है.

कैसे करें अप्लाई?

भर्ती के आवेदन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर indianrailways.gov.in पर जाना होगा.

डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करना है.

अब मांगी गई डिटेल्स को लिखकर फीस के साथ सबमिट कर दें.

आखिर में फॉर्म डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें.

