युवाओं के रेलवे में नौकरी का मौका; 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, बिना लिखित परीक्षा होगा सेलेक्शन, जानें प्रोसेस

Sarkari Naukari: अगर आप भी रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, पश्चिम मध्य रेलवे ने 2,865 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस खबर में नीचे लिंक डायरेक्ट लिंक दी गई है. अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 सितंबर 2025 है.

कौन कर सकता अप्लाई?

इस भर्ती के लिए वो उम्मीदवार अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 15 साल से अधिक और 24 साल से कम होनी चाहिए. हालांकि, कुछ कैटगरी वालों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी. वहीं, कैंडिडेट कम से कम 10वीं पास होना चाहिए. इसके साथ ही सेलेक्शन के वक्त आपके ITI (NCVT/SCVT) के मार्क्स देखे जाएंगे. चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी.

पदों की डिटेल्स

जबलपुर डिवीजन: 1,136 पद

कोटा डिवीजन: 865 पद

भोपाल डिवीजन: 558 पद

WRS कोटा: 151 पद

CRWS भोपाल (वर्कशॉप): 136 पद

मुख्यालय, जबलपुर: 19 पद

कुल- 2,865

कितनी है रजिस्ट्रेशन फीस?

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस पद पर आवेदन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, जिसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. Gen/OBC/EWS कैटगरी के लिए ये फीस 141 रुपये है. वहीं, SC/ST/PwBD/महिला उम्मीदवारों के लिए फीस 41 रुपये है.

कैसे करें अप्लाई?

इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.

होम पेज पर आपको Recruitment टैब पर क्लिक करना है.

यहां आपको इस भर्ती से जुड़ी से लिंक मिल जाएगी.

इस पर क्लिक करें और मांगी गई सारी डिटेल्स को अच्छे से लिखकर सबमिट कर दें.

ऐसा करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा. आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें.

Notification Link-

Official Website Link- wcr.indianrailways.gov.in