Hindi Newsनौकरी

Railway Recruitment 2025: रेलवे में 2570 पदों पर भर्ती के लिए आज आखिरी मौका, जल्द बंद होगी आवेदन विंडो, तुरंत करें अप्लाई

RRB JE Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) में जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट के 2570 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने का आज लास्ट डेट है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 30, 2025, 02:39 PM IST
Railway Junior Engineer Recruitment 2025: रेलवे में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका हाथ से निकलने वाला है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट के कुल 2570 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई थी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि आज, रविवार, 31 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर दें, क्योंकि बस कुछ घंटे बाद आवेदन विंडो बंद हो जाएगा और आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा. 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन या IT में डिप्लोमा होनी चाहिए. 

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 33 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

चयन प्रक्रिया 

  • CBT-I

  • CBT-II

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल एग्जामिनेशन

इतनी होगी सैलरी 
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 35,400 रुपये प्रति महीने होगी. इसके साथ उन्हें अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

  • जनरल/OBC/EWS - 500 रुपये 

  • SC/ST/EBC/ट्रांसजेंडर/महिलाएं - 250 रुपये

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइटrrbapply.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंग पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

RRB JE Recruitment 2025

