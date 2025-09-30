Railway Recruitment 2025: रेलवे में जूनियर इंजीनियर समेत 2570 पदों पर निकली नई वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, जानिए पूरी डिटेल्स

Railway Junior Engineer Recruitment 2025: रेलवे में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुप्रिटेंडेंट, केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट समेत विभिन्न 2570 पदों पर भर्ती के लिए नई वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन विंडो खुलने के बाद आधिकारिक वेबसाइट rrbguwahati.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान से इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा या पद के अनुसार संबंधित योग्यता होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 33 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

जनरल/OBC/EWS - 500 रुपये

SC/ST/EBC/ट्रांसजेंडर/महिलाएं - 250 रुपये

इतनी मिलेगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी लेवल-6 के अनुसार, 35,400 रुपये प्रति महीने होगी.

चयन प्रक्रिया

CBT – 1

CBT – 2

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जामिनेशन

फाइनल सिलेक्शन लिस्ट

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbguwahati.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान फिर

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार योग्यता, चयन प्रक्रिया, सैलरी, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

