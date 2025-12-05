Railway Apprentice Recruitment 2025: रेलवे में 225 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती शुरू, 15 साल वालों के पास सुनहरा मौका, तुरंत करें आवेदन

Railway Apprentice Recruitment 2025 Vacancy: भारतीय रेलवे पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स (PLW) ने अप्रेंटिस के कुल 225 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट plw.indianrailways.gov.in पर जाकर लास्ट डेट 29 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
Railway Apprentice Recruitment 2025 Notification: रेलवे में नौकरी करने से अपने करियर की शुरुआत करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. भारतीय रेलवे पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स (PLW) ने अप्रेंटिस के कुल 225 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 01 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट plw.indianrailways.gov.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.
अप्रेंटिस के इन 225 पदों पर निकली वैकेंसी
इलेक्ट्रीशियन - 120 पद
मैकेनिक (डीजल) - 25 पद
मशीनिस्ट - 12 पद
फिटर - 50 पद
वेल्डर (G&E) - 18 पद
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ कक्षा 8वीं/10वीं/12वीं के साथ संबंधित ट्रेड में ITI की डिग्री होनी चाहिए.
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया है, जिसकी गणना 22.10.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, वेल्डर (G&E) पद के लिए अधिकतम आयु 22 साल निर्धारित किया है. हालांकि, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
इतना मिलेगा स्टाइपेंड
चयनित उम्मीदवारों को 9,600 से 11,040 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे.
चयन प्रक्रिया
मेरिट बेसिस
मेडिकल एग्जामिनेशन
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट plw.indianrailways.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.
इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लीजिए.
उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
