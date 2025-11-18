Advertisement
Railway Recruitment 2025: 10वीं पास वालों के लिए रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका! 1700+ पदों पर निकली भर्ती, ये है आवेदन का तरीका

Railway Recruitment 2025: रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो मौका अच्छा है. 1700 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है, आइए आवेदन प्रोसेस और योग्यता जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 02:00 PM IST
RRC SER Recruitment 2025: सरकारी नौकरी के आप भी सपने देखते हैं और इसके लिए कोशिश कर भी रहे हैं तो मौका अच्छा है. दरअसल, साउथ ईस्टर्न रेलवे की ओर से 1700 से ज्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है. इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. 18 नवंबर 2025 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 1700 से ज्यादा पदों पर अप्रेंटिस की भर्ती के लिए 17 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आइए किन योग्यता की जरूरत है और क्या आवेदन प्रोसेस है, जान लेते हैं.

इन ट्रेड्स में निकली अप्रेंटिसशिप

  • टर्नर
  • फिटर
  • पेंटर
  • वेल्डर
  • मैकेनिक
  • कारपेंटर
  • लाइनमैन
  • मशीनिस्ट
  • एसी मैकेनिक
  • इलेक्ट्रीशियन
  • केबल ज्वाइंटर/क्रेन ऑपरेटर

अप्रेंटिसशिप के लिए किन योग्यता की जरूरत?

अप्रेंटिस भर्ती के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास की मार्कशीट हो और आईटीआई सर्टिफिकेट भी हो. आईटीआई वाले 12वीं पास भी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आयु सीमा कितनी है?

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा आयु सीमा की योग्यता भी जरूरी है. इस भर्ती के लिए कम से कम 15 साल के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. जबकि, अधिकतम उम्र 24 साल होनी जरूरी है. आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार आयु सीमा की छूट का फायदा मिल सकेगा.

आवेदन शुल्क कितना?

एससी, एसटी और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है. जबकि, अन्य अनारक्षित वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है. इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

आवेदन प्रक्रिया क्या है?

  1. सबसे पहले रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट- rrcser.co.in पर जाएं.
  2. होम पेज पर ‘Recruitment’ सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. रेलवे अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  4. फॉर्म में मांगी जा रही डिटेल्स जैसे- नाम, पता, फोन नंबर आदि को दर्ज करें.
  5. जो-जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उन्हें अपलोड कर दें.
  6. आवेदन शुल्क को जमा करने के बाद एक बार फॉर्म को फिर से देख लें.
  7. आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें और भविष्य के लिए अपने पास रखें.

