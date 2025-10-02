Advertisement
trendingNow12944766
Hindi Newsनौकरी

Railway Recruitment 2025: दिवाली के बाद मिलेगी बड़ी सौगात! रेलवे में निकलेगी JE की 2570 भर्ती; जानें योग्यता, चयन प्रोसेस और सैलरी

Railway Recruitment 2025: दिवाली के बाद रेलवे में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालो के लिए सुनहरा मौका हो सकता है. दरअसल, रेलवे में कई पदों पर सरकारी भर्तियां निकलेंगी. आइए जानते हैं क्या योग्यता, चयन प्रोसेस और सैलरी होगी?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 12:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Railway Recruitment 2025: दिवाली के बाद मिलेगी बड़ी सौगात! रेलवे में निकलेगी JE की 2570 भर्ती; जानें योग्यता, चयन प्रोसेस और सैलरी

Railway Recruitment 2025: क्या आप भी रेलवे में सरकारी नौकरी निकलने का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो जल्द ही ये इंतजार खत्म होने वाला है. दिवाली तोहफे के रूप में आपको बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है. दरअसल, अक्टूबर की नई भर्ती के तहत रेलवे की ओर से अलग-अलग पदों पर कुल 2570 भर्तियां निकाली जाएंगी. केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट (CMA), डिपो मैटेरियल सुपरिटेंडेंट (DMS) और जूनियर इंजीनियर के पदों पर रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आवेदन शुरू किया जाएगा.

31 अक्टूबर के बाद रेलवे भर्ती आवेदन शुरू

रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित एक नए नोटिस के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 2570 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी. इसका आवेदन 31 अक्टूबर 2025 से शुरू किया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट- www.rrbapply.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते है. 31 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक आवेदन प्रक्रिया चालू रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

किन योग्यता की जरूरत?

रेलवे जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास डिप्लोमा या बी.ई या बीटेक से जुड़े सब्जेक्ट में या फिर कंप्यूटर साइंस, आईटी में डिप्लोमा या डिग्री या अन्य सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. फिलहाल, ये योग्यता संभावित है. भर्ती के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवार पूरी डिटेल्स जा सकेंगे.

क्या है चयन प्रक्रिया?

रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जेई भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया खासतौर पर 4 तरह से होगी. इसमें सीबीटी-I, सीबीटी-II के अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा. सभी चरण को पूरा करने के बाद उम्मीदवार के पास रेलवे में करियर बनाने का मौका होगा.

कितनी होगी सैलरी?

रेलवे में जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए 18 से 33 साल के उम्र वाले आवेदन कर सकते हैं. सभी चरण को पास करके रेलवे नौकरी के लिए चुने गए जूनियर इंजीनियर को पे-लेवल 05 के तहत सैलरी मिलेगी. प्रतिमाह 35400 रुपये सैलरी दी जाएगी.

ये भी पढ़ें- October Jobs and Vacancies: 31 अक्टूबर से पहले कहां-कहां कर सकते हैं आवेदन? जल्दी चेक करें टॉप 7 सरकारी नौकरी भर्ती की लिस्ट

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Railway Recruitment 2025

Trending news

'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
RSS 100 Years
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
Karur Stampede
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
Mohan Bhagwat
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
rani durgavati queen of gond dynasty
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Mohan Bhagwat
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
;