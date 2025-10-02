Railway Recruitment 2025: दिवाली के बाद मिलेगी बड़ी सौगात! रेलवे में निकलेगी JE की 2570 भर्ती; जानें योग्यता, चयन प्रोसेस और सैलरी

Railway Recruitment 2025: क्या आप भी रेलवे में सरकारी नौकरी निकलने का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो जल्द ही ये इंतजार खत्म होने वाला है. दिवाली तोहफे के रूप में आपको बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है. दरअसल, अक्टूबर की नई भर्ती के तहत रेलवे की ओर से अलग-अलग पदों पर कुल 2570 भर्तियां निकाली जाएंगी. केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट (CMA), डिपो मैटेरियल सुपरिटेंडेंट (DMS) और जूनियर इंजीनियर के पदों पर रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आवेदन शुरू किया जाएगा.

31 अक्टूबर के बाद रेलवे भर्ती आवेदन शुरू

रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित एक नए नोटिस के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 2570 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी. इसका आवेदन 31 अक्टूबर 2025 से शुरू किया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट- www.rrbapply.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते है. 31 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक आवेदन प्रक्रिया चालू रहेगी.

किन योग्यता की जरूरत?

रेलवे जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास डिप्लोमा या बी.ई या बीटेक से जुड़े सब्जेक्ट में या फिर कंप्यूटर साइंस, आईटी में डिप्लोमा या डिग्री या अन्य सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. फिलहाल, ये योग्यता संभावित है. भर्ती के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवार पूरी डिटेल्स जा सकेंगे.

क्या है चयन प्रक्रिया?

रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जेई भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया खासतौर पर 4 तरह से होगी. इसमें सीबीटी-I, सीबीटी-II के अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा. सभी चरण को पूरा करने के बाद उम्मीदवार के पास रेलवे में करियर बनाने का मौका होगा.

कितनी होगी सैलरी?

रेलवे में जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए 18 से 33 साल के उम्र वाले आवेदन कर सकते हैं. सभी चरण को पास करके रेलवे नौकरी के लिए चुने गए जूनियर इंजीनियर को पे-लेवल 05 के तहत सैलरी मिलेगी. प्रतिमाह 35400 रुपये सैलरी दी जाएगी.

