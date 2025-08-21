Railway Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं की बल्ले-बल्ले! रेलवे में अप्रेंटिस के 2865 पदों पर निकली भर्ती, 30 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन
Advertisement
trendingNow12891285
Hindi Newsनौकरी

Railway Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं की बल्ले-बल्ले! रेलवे में अप्रेंटिस के 2865 पदों पर निकली भर्ती, 30 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन

Indian Railway Recruitment 2025: वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने जबलपुर, भोपाल और कोटा में अप्रेंटिस के अलग-अलग 2865 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू हो जाएंगे. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 21, 2025, 09:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Railway Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं की बल्ले-बल्ले! रेलवे में अप्रेंटिस के 2865 पदों पर निकली भर्ती, 30 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन

Railway Apprentice Recruitment 2025: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने जबलपुर, भोपाल और कोटा में अप्रेंटिस के अलग-अलग हजारों पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया 30 अगस्त, 2025 से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो लोग आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें. 

वेस्ट सेंट्रल रेलवे में यहां 2865 पदों पर निकली भर्ती

  • जबलपुर - 1136 पद

    Add Zee News as a Preferred Source

  • भोपाल - 558 पद 

  • कोटा - 865 पद 

  • CRWS भोपाल - 136 पद 

  • WRS कोटा - 151 पद

  • हेडक्वार्टर जबलपुर - 19 पद 

इन अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती

  • लोहार - 139 पद

  • कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट - 316 पद

  • इलेक्ट्रीशियन - 727 पद

  • इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक - 185 पद

  • फिटर - 843 पद

  • इंजीनियर - 38 पद

  • मैकेनिक - 8 पद

  • प्लंबर - 83 पद

  • टर्नर - 26 पद

  • वेल्डर - 367 पद

  • वायरमैन - 133 पद 

ये भी पढ़ें: भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में 600 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, आज ही करें आवेदन

योग्यता 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड और संस्थान से 10वीं या 12वीं/ITI की डिग्री का होना अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. वहीं,  योग्यता, चयन प्रक्रिया, स्टाइपंड, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

आयु सीमा 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. कैंडिडेट्स के आयु की गणना 20 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी. 

  • OBC - 3 साल

  • ST/SC - 5 साल

  • PWD (सामान्य) - 10 साल

  • PWD (OBC) - 13 साल

  • PWD (ST/SC) - 15 साल

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को तय किए गए आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनका एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार किया जाएगा. 

  • जनरल/OBC/EWS - 141 रुपए

  • SC/ST/PWBD/महिलाएं - 41 रुपए

चयन प्रक्रिया 

  • शॉर्टलिस्टिंग

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल टेस्ट

ये भी पढ़ें: कब जारी होगा SBI PO प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम? यहां sbi.co.in चेक करें अपडेट

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • इसके बाद मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • फिर मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें. 

  • इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • फिर फॉर्म को चेक करने के बाद उसे सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

ये भी पढ़ें: Punjab Police Constable Result: पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 जारी, ऐसे करें चेक

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Railway Recruitment 2025

Trending news

रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
PM Modi
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
Tamil Nadu Elections
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ट्रंप टैरिफ पर गेम प्लान रेडी? मॉस्को में पुतिन से मिले जयशंकर, भारत-रूस की दोस्ती देख दंग रह जाएगी दुनिया
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ट्रंप टैरिफ पर गेम प्लान रेडी? मॉस्को में पुतिन से मिले जयशंकर, भारत-रूस की दोस्ती देख दंग रह जाएगी दुनिया
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
;