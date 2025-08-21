Railway Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं की बल्ले-बल्ले! रेलवे में अप्रेंटिस के 2865 पदों पर निकली भर्ती, 30 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन

Railway Apprentice Recruitment 2025: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने जबलपुर, भोपाल और कोटा में अप्रेंटिस के अलग-अलग हजारों पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया 30 अगस्त, 2025 से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो लोग आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.

वेस्ट सेंट्रल रेलवे में यहां 2865 पदों पर निकली भर्ती

जबलपुर - 1136 पद

भोपाल - 558 पद

कोटा - 865 पद

CRWS भोपाल - 136 पद

WRS कोटा - 151 पद

हेडक्वार्टर जबलपुर - 19 पद

इन अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती

लोहार - 139 पद

कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट - 316 पद

इलेक्ट्रीशियन - 727 पद

इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक - 185 पद

फिटर - 843 पद

इंजीनियर - 38 पद

मैकेनिक - 8 पद

प्लंबर - 83 पद

टर्नर - 26 पद

वेल्डर - 367 पद

वायरमैन - 133 पद

योग्यता

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड और संस्थान से 10वीं या 12वीं/ITI की डिग्री का होना अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, स्टाइपंड, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. कैंडिडेट्स के आयु की गणना 20 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी.

OBC - 3 साल

ST/SC - 5 साल

PWD (सामान्य) - 10 साल

PWD (OBC) - 13 साल

PWD (ST/SC) - 15 साल

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को तय किए गए आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनका एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार किया जाएगा.

जनरल/OBC/EWS - 141 रुपए

SC/ST/PWBD/महिलाएं - 41 रुपए

चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल टेस्ट

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

इसके बाद मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

फिर मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को चेक करने के बाद उसे सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

