Advertisement
trendingNow12968502
Hindi Newsनौकरी

Railway Recruitment 2025: रेलवे में 1104 अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास तुरंत करें आवेदन, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

Railway Recruitment 2025 Notification: रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्दर्न ईस्टर्न (RRC NER) ने अप्रेंटिस के विभिन्न 1104 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 19, 2025, 10:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Railway Recruitment 2025: रेलवे में 1104 अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास तुरंत करें आवेदन, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

Railway Apprentice Recruitment 2025: रेलवे में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्दर्न ईस्टर्न (RRC NER) ने गोरखपुर, इज्जतनगर, लखनऊ, गोंडा और वाराणसी के वर्कशॉप में विभिन्न ट्रेड्स के लिए अलग-अलग 1104 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जारी पदों के लिए जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ner.indianrailways.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं,

इन वर्कशॉप/यूनिट में 1104 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • यांत्रिक कारखाना/गोरखपुर - 390 पद

    Add Zee News as a Preferred Source

  • सिग्नल कारखाना/गोरखपुर छावनी - 63 पद

  • पुल कारखाना/गोरखपुर छावनी - 35 पद

  • यांत्रिक कारखाना/इज्जतनगर - 142 पद

  • डीजल शेड/इज्जतनगर - 60 पद

  • कैरिज & वैगन/इज्जतनगर - 64 पद

  • कैरिज & वैगन/लखनऊ जंक्शन - 149 पद

  • डीजल शेड/गोंडा - 88 पद

  • कैरिज & वैगन/वाराणसी - 73 पद

  • टीआरडी/वाराणसी - 40 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10वीं की डिग्री कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ होना अनिवार्य है. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. 

आयु सीमा

उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: CDAC Recruitment 2025: कल है सीडैक भर्ती की आखिरी तारीख, 646 पदों के लिए तुरंत करें रजिस्ट्रेशन

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

  • जनरल,OBC, EWS - 100 रुपए

  • SC/ST, PwBD, महिलाएं - नि:शुल्क

चयन प्रक्रिया 

  • मेरिट लिस्ट

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन 

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ner.indianrailways.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • फिर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

ध्यान दें, उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: BDL Recruitment 2025: भारत डायनामिक्स में 10वीं पास वालों के लिए निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू, जानिए योग्यता और सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Railway Recruitment 2025

Trending news

कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
Assam Rifles
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
diwali 2025
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
Singer Zubeen Garg
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
Telangana
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
Owl
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
Mohan Bhagwat
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
history of soan papdi
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी