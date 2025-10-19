Railway Recruitment 2025: रेलवे में 1104 अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास तुरंत करें आवेदन, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

Railway Apprentice Recruitment 2025: रेलवे में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्दर्न ईस्टर्न (RRC NER) ने गोरखपुर, इज्जतनगर, लखनऊ, गोंडा और वाराणसी के वर्कशॉप में विभिन्न ट्रेड्स के लिए अलग-अलग 1104 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जारी पदों के लिए जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ner.indianrailways.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं,

इन वर्कशॉप/यूनिट में 1104 पदों पर निकली वैकेंसी

यांत्रिक कारखाना/गोरखपुर - 390 पद Add Zee News as a Preferred Source

सिग्नल कारखाना/गोरखपुर छावनी - 63 पद

पुल कारखाना/गोरखपुर छावनी - 35 पद

यांत्रिक कारखाना/इज्जतनगर - 142 पद

डीजल शेड/इज्जतनगर - 60 पद

कैरिज & वैगन/इज्जतनगर - 64 पद

कैरिज & वैगन/लखनऊ जंक्शन - 149 पद

डीजल शेड/गोंडा - 88 पद

कैरिज & वैगन/वाराणसी - 73 पद

टीआरडी/वाराणसी - 40 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10वीं की डिग्री कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ होना अनिवार्य है. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए.

आयु सीमा

उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: CDAC Recruitment 2025: कल है सीडैक भर्ती की आखिरी तारीख, 646 पदों के लिए तुरंत करें रजिस्ट्रेशन

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल,OBC, EWS - 100 रुपए

SC/ST, PwBD, महिलाएं - नि:शुल्क

चयन प्रक्रिया

मेरिट लिस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ner.indianrailways.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

फिर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ध्यान दें, उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: BDL Recruitment 2025: भारत डायनामिक्स में 10वीं पास वालों के लिए निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू, जानिए योग्यता और सैलरी