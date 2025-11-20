RRC NR Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में बंपर वैकेंसी! इस दिन शुरू होगा आवेदन, 4116 पदों पर सीधा सिलेक्शन

RRC NR Recruitment 2025 Notification: रेलवे में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) नॉर्दन रेलवे (NR) ने अप्रेंटिस के विभिन्न ट्रेंड्स में 4116 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट rrcnr.org पर जाकर लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकेंगे.

इन यूनिट में 4116 पदों पर निकली वैकेंसी

लखनऊ - 1,397 पद Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली - 1,137 पद

फिरोजपुर - 632 पद

अंबाला - 934 पद

मुरादाबाद - 16 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 10वीं की डिग्री और ITI की डिग्री संबंधित पद अनुसार होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: GSSSB Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा मौका! 426 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 1.26 लाख से ज्यादा

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल/OBC/EWS - 100 रुपए

SC/ST/PwBD/महिलाएं - नि:शुल्क

चयन प्रक्रिया

मेरिट लिस्ट

मेडिकल टेस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

चयनित उम्मीदवारों को 7,000 से 10,000 रुपए प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकार वेबसाइट rrcnr.org पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: WCL Recruitment 2025: 10वीं पास से ग्रेजुएट्स के लिए खुशखबरी! वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 1213 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू