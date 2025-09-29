Advertisement
Railway Recruitment 2025: नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 2162 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, जानिए योग्यता

Railway Apprentice Recruitment 2025: रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 2162 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 29, 2025, 09:20 PM IST
Railway Recruitment 2025: नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 2162 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, जानिए योग्यता

Railway Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 2162 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि  2 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान और बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं या 12वीं की डिग्री का होना अनिवार्य है. 

आयु सीमा
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. कैंडिडेट्स के आयु की गणना 2 नवंबर, 2025 के माध्यम से की जाएगी.  

आवेदन शुल्क 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा. 
जनरल/OBC/EWS - 100 रुपये 
SC/ST/PwBD/महिलाएं - निशुल्क

चयन प्रक्रिया

  • शॉर्टलिस्टिंग

  • मेरिट लिस्ट

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल फिटनेस 

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

