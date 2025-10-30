Advertisement
RRB Recruitment 2025: रेलवे में 2569 पदों पर निकली भर्ती, 18 से 33 साल वाले कल से कर सकेंगे आवेदन, जानिए पूरी डिटेल्स

RRB Recruitment 2025 Vacancy: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर समेत विभिन्न 2569 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 31 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 30, 2025, 05:26 PM IST
RRB Recruitment 2025: रेलवे में 2569 पदों पर निकली भर्ती, 18 से 33 साल वाले कल से कर सकेंगे आवेदन, जानिए पूरी डिटेल्स

RRB Recruitment 2025 Notification: रेलवे में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (Junior Engineer), डिपो सामग्री अधीक्षक (Depot Material Superintendent) और रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक (Chemical & Metallurgical Assistant) के कुल 2569 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनसाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 31 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 निर्धारिक की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbbhopal.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. वहीं, अगर किसी उम्मीदवार से आवेदर फॉर्म भरते समय गलती हो जाती है, तो उनके लिए करेक्शन विंडो 03 दिसंबर से 12 दिसंबर, 2025 तक खुले रहेंगे. 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

  • जूनियर इंजीनियर: सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या BE/B.Tech की डिग्री

  • डिपो सामग्री अधीक्षक: किसी भी इंजीनियरिंग क्षेत्र में 3 वर्षीय डिप्लोमा.

  • रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक: फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ BSc.

आयु सीमा 
उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 33 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

 ये भी पढ़ें: NDMC Recruitment 2025: नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में निकली भर्ती, 16 से 26 साल वालों के पास मौका, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन क स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

  • जनरल, EWS, OBC - 500 रुपए

  • SC, ST, PwBD और महिलाएं - 250 रुपए

चयन प्रक्रिया

  • CBT-1

  • CBT- 2

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल टेस्ट

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 35,400 रुपए प्रति महीने होगी. इसके अलावा उन्हें अन्य प्रकार के लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

  • अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: DEE Assam Recruitment 2025: सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका! हजारों पदों पर निकली बंपर भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

