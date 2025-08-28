Railway Recruitment 2025: रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका, 3518 पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट से पहले जल्दी करें आवेदन
Advertisement
trendingNow12900438
Hindi Newsनौकरी

Railway Recruitment 2025: रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका, 3518 पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट से पहले जल्दी करें आवेदन

Railway Recruitment 2025 Notification: रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) साउदर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के 3518 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक बेवासइट rrcmas.in पर जाकर 25 सितंबर, 2025 से पहले आवेदन कर सकते हैं.

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 09:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Railway Recruitment 2025: रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका, 3518 पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट से पहले जल्दी करें आवेदन

Railway Apprentice Recruitment 2025: भारतीय रेलवे में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) साउदर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के 3518 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक कैंडिडेट आधिकारिक बेवासइट rrcmas.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें. बता दें, जारी पदों के लिए तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश के दो जिले एसपीएसआर नेल्लोर और चित्तूर के साथ कर्नाटक के एकमात्र जिले दक्षिण कन्नड़ के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं. 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास कम से कम मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की डिग्री 50 प्रतिशत अंकों के साथ होना चाहिए. वहीं, योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.  

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें ऑनलाइन प्रोसेस

आवेदन शुल्क
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जिसके मुताबिक, कैंडिडेट्स को 100 रुपये देने होंगे. वहीं, आरक्षित वर्ग जैसे- SC, ST, PwBD वर्ग और महिलाओं को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है. 

चयन प्रक्रिया 
विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी. 

इतना मिलेगा स्टाइपेंड
अलग-अलद पदों पर चुने गए योग्य उम्मीदवारों को 6,000 से 7,000 रुपए प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे. 

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrcmas.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

ISRO में अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती, बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन, ऐसे करें आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Railway Recruitment 2025Sarkari Naukri

Trending news

मैंने कभी नहीं कहा...'75 साल में रिटायरमेंट' पर क्या बोले मोहन भागवत? ये है सच्चाई
Mohan Bhagwat
मैंने कभी नहीं कहा...'75 साल में रिटायरमेंट' पर क्या बोले मोहन भागवत? ये है सच्चाई
क्या कनाडा के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? भारत ने नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया
Dinesh K Patnaik
क्या कनाडा के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? भारत ने नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया
पहले दिन से लेकर आज तक भारत में इस्लाम है और रहेगा भी...भागवत ने दिया बड़ा मैसेज
Rastriya Swayamsevak Sangh
पहले दिन से लेकर आज तक भारत में इस्लाम है और रहेगा भी...भागवत ने दिया बड़ा मैसेज
छतरी लिए इंतजार कर रहे थे यात्री, मौत बनकर आई बस और लील गई लोगों की जान
Karnataka RTC bus accident
छतरी लिए इंतजार कर रहे थे यात्री, मौत बनकर आई बस और लील गई लोगों की जान
हम दो हमारे तीन... मोहन भागवत बोले हर परिवार में तीन बच्चे जरूरी, वजह भी बताई
Mohan Bhagwat
हम दो हमारे तीन... मोहन भागवत बोले हर परिवार में तीन बच्चे जरूरी, वजह भी बताई
'यहां जीना दुश्वार है...', कोलकाता, दिल्ली में डर-डर कर समय गुजारती हैं महिलाएं
National Crime records Bureau
'यहां जीना दुश्वार है...', कोलकाता, दिल्ली में डर-डर कर समय गुजारती हैं महिलाएं
क्या संघ के कारण हो रही है BJP अध्यक्ष चुनने में देरी? मोहन भागवत ने दो टूक बता दिया
Pakistan
क्या संघ के कारण हो रही है BJP अध्यक्ष चुनने में देरी? मोहन भागवत ने दो टूक बता दिया
UK छोड़ रहे इंडियन बिजनेसमैन वतन वापसी के लिए क्यों नहीं सोचते? नेटिजंस ने बताया
Harsh Goenka
UK छोड़ रहे इंडियन बिजनेसमैन वतन वापसी के लिए क्यों नहीं सोचते? नेटिजंस ने बताया
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
BJP
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... BJP के इस दिग्गज नेता ने कसा तंज
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... BJP के इस दिग्गज नेता ने कसा तंज
;