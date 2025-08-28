Railway Recruitment 2025: रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका, 3518 पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट से पहले जल्दी करें आवेदन

Railway Apprentice Recruitment 2025: भारतीय रेलवे में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) साउदर्न रेलवे ने अप्रेंटिस के 3518 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक कैंडिडेट आधिकारिक बेवासइट rrcmas.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें. बता दें, जारी पदों के लिए तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश के दो जिले एसपीएसआर नेल्लोर और चित्तूर के साथ कर्नाटक के एकमात्र जिले दक्षिण कन्नड़ के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास कम से कम मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की डिग्री 50 प्रतिशत अंकों के साथ होना चाहिए. वहीं, योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जिसके मुताबिक, कैंडिडेट्स को 100 रुपये देने होंगे. वहीं, आरक्षित वर्ग जैसे- SC, ST, PwBD वर्ग और महिलाओं को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है.

चयन प्रक्रिया

विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

अलग-अलद पदों पर चुने गए योग्य उम्मीदवारों को 6,000 से 7,000 रुपए प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrcmas.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

