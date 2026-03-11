Railway Recruitment 2026: भारतीय रेलवे के साथ करियर बनाने का सुनहरा मौका! अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आवेदन शुरू, यहां जानिए पूरी डिटेल्स

Railway Apprentice Recruitment 2026: 12वीं की पढ़ाई करने के बाद करियर को लेकर चिंतित हैं और ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद कहां नौकरी मिलेगी. काम करने का एक्सपीरियंस कहां से हासिल करें ये सोच रहे हैं? अगर ऐसी कोई वजह है जिसके कारण परेशान हैं तो अब टेंशन फ्री हो जाइए क्योंकि भारतीय रेलवे की कंपनी रेल व्हील फैक्ट्री में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है. अच्छी जगह काम करके अनुभव हासिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए मौका अच्छा है.

रेल व्हील फैक्ट्री में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के जरिए टेक्निकल का काम सिखाया जा रहा है जिसे सीखने के लिए आपको कोई फीस नहीं चुकानी है. मुफ्त में टेक्निकल काम सीख सकेंगे और तो और हर महीने पैसे भी मिलेंगे. रेलवे में टेक्निकल काम को मुफ्त में सीखने के लिए क्या करना होगा? आइए जानते हैं.

सैलरी और सर्टिफिकेट भी शामिल

रेल व्हील फैक्ट्री में ट्रेड वाइज वैकेंसी निकली हुई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 190 सीटों पर निकली भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. फिटर के 85, मैकेनिस्ट के 31, मैकेनिक (मोटर व्हीकल) के 8, टर्नर के 5, सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर के 23, इलेक्ट्रीशियन के 18 और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 22 पद खाली हैं. RWF में 1 अप्रैल 2026 तक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और हर महीने सैलरी भी मिलेगी.

RWF Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया और सैलरी?

रेल व्हील फैक्ट्री (RWF) में ट्रेड वाइज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन शुल्क 100 रुपये है लेकिन एससी/एसटी/दिव्यांग/महिला उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है.

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

10वीं की मार्कशीट

नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट

जाति प्रमाण पत्र

दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

कैसे करें आवेदन?

आवेदन पत्र को ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाकर डाउनलोड करना होगा लेकिन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनानी होगी. रेल व्हील फैक्ट्री की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन पत्र मिलेगा उसे डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें. मांगी जा रही सभी डिटेल्स को दर्ज कर दें. अपना ट्रेड, नाम, पता, जन्मतिथि के अलावा सभी डिटेल्स जो-जो पूछी जाएं वो भर दें. सभी कॉलम को भरने के बाद आवेदन पत्र पर अपना सिग्नेचर भी कर दें, नीचे की ओर साइन के लिए जगह होगी. सीनियर पर्सनल ऑफिसर-II, पर्सनल डिपार्टमेंट, रेल व्हील फैक्ट्री, येलहंका बेंगलुरु, इस पते पर आवेदन पत्र और उससे संबंधित सभी दस्तावेजों को स्पीड पोस्ट कर दें.

RWF Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया और सैलरी?

अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके उम्मीदवार का चयन 10वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा. कक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी जिसे मई के आखिरी सप्ताह तक जारी किया जा सकता है. आमतौर पर आवेदन प्रक्रिया के पूरे होने के 45 दिनों के बाद मेरिट लिस्ट को जारी किया जाता है. मेरिट लिस्ट के जारी होने के 15 दिनों के बाद अप्रेंटिस ट्रेनिंग शुरू होगी.

