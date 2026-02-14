RRB NTPC Exam 2026: रेलवे भर्ती 5817 के लिए 16 मार्च से परीक्षा शुरू, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न से लेकर एडमिट कार्ड तक की डिटेल्स यहां

RRB NTPC Graduate Exam 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज भर्ती परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया गया है. 16 मार्च 2026 से परीक्षा शुरू होगी. आइए 5817 पदों की भर्ती के लिए एग्जाम पैटर्न से लेकर अन्य डिटेल्स जानते हैं.
RRB NTPC Graduate Exam 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 5817 भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की तिथि का ऐलान कर दिया गया है. आरआरबी नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज भर्ती परीक्षा की शुरुआत मार्च से होगी. 16 मार्च 2026 से एग्जाम शुरू हो जाएंगे जो 27 मार्च 2026 तक जारी रहेंगे. आरआरबी द्वारा आयोजित किए जाने वाले इ एग्जामों की तारीख का ऐलान ऑफिशियल तौर पर किया गया है. एग्जाम डेट के अनुसार लगभग 1 महीना ही रेलवे परीक्षा की तैयारी के लिए बचा है. परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी करने में जुट जाना चाहिए. आइए परीक्षा पैटर्न से लेकर अन्य जानकारी जानते हैं.
आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा तिथि 2026 का ऐलान कर दिया गया है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर CEN 06/2025 एनटीपीसी (ग्रेजुएट) के तहत नोटिस जारी किया गया है. 16 से 27 मार्च तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-I) परीक्षाएं अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएगी।
रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की इस भर्ती के तहत सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे पदों पर भर्ती निकाली है जिसके लिए सीबीटी 1 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसमें पास होने वाले उम्मीदवार सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे।
रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा में कुल 100 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-I) में सामान्य जागरूकता के लिए 40 अंक, गणित के लिए 30 और जनरल इंटेलिजेंस के लिए 30 अंक और रीजनिंग के लिए 30 तय हैं. प्रत्येक सवाल के लिए 1 अंक का होगा। जबकि, गलत जवाब देने पर निगेटिव मार्किंग के तहत 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। परीक्षा के लिए कुल 90 मिनट का समय मिलेगा।
आमतौर पर परीक्षा की तिथि से 10 दिन पहले उम्मीदवारों को सिटी स्लिप मिल जाएगा जिससे वो एग्जाम सिटी की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे चेक कर सकेंगे. जबकि, परीक्षा तिथि से लगभग 4 दिन पहले एडमिट कार्ड यानी ई-कॉल लेटर्स प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि 12 या 13 मार्च को आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 1 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो सकता है. परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी या अन्य डिटेल्स के लिए रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
