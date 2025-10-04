Advertisement
RRB CEN 07/2024 Answer Key 2025: रेलवे ने जारी की मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए उत्तर कुंजी, फटाफट यहां से करें डाउनलोड

RRB CEN 07/2024 Answer Key 2025 Download Process: रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेंट्रल रोजगार नोटिफिकेशन (CEN) 07/2024 के तहत आयोजित परीक्षा की आंसर-की को जारी कर दिया है. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 04, 2025, 07:15 AM IST
RRB CEN 07/2024 Answer Key 2025 Download Process: क्या आपने भी केंद्रीय रोजगार सूचना (सीईएन) 07/2024 के तहत हुए कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (CBT) दी थी? अगर हां और उसकी आंसर-की के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं तो अब वो समय आ गया है जब आप CEN 07/2024 आंसर-की को चेक करने के साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं. रेलवे की ओर से मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड (मिन और आइसो) कैटेगरी की भर्ती के तहत आयोजित परीक्षा की आंसर की को जारी कर दिया है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 10 से 12 सितंबर को आयोजित CEN 07/2024 परीक्षा दी थी वो आंसर-की को चेक कर सकते हैं.

क्यों आयोजित हुई थी ये परीक्षा?

रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सेंट्रल रोजगार नोटिफिकेशन 07/2024 के तहत मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कैटेगरी में कुल 1036 भर्तियां की जाएंगी जिसके लिए परीक्षा 10 से 12 सितंबर के बीच हुई. जबकि, इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के पास आवेदन करने का समय 7 जनवरी से 6 फरवरी 2025 के बीच रहा था. अलग-अलग रेलवे जोनों में शिक्षण के अलावा अन्य मिनिस्ट्रियल पद भर्ती के लिए परीक्षा को आयोजित किया गया था. आंसर-की को जारी कर दिया गया. किसी तरह की कोई आपत्ति होने पर उम्मीदवार की ओर से ऑनलाइन ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है.

कैसे और कहां से डाउनलोड करें CEN 07/2024 Answer Key 2025?

  1. सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट- rrbcdg.gov.in पर जाएं.
  2. यहां होम पेज पर ही आंसर-की का लिंक शो हो जाएगा.
  3. ‘RRB CEN 07/2024 Answer Key 2025’ इस लिंक पर क्लिक के साथ नया पेज ओपन होगा.
  4. आंसर-की को देखने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर लॉगिन करें.
  5. इसके बाद स्क्रीन पर आंसर-की शो हो जाएगी और इसे देखने के साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं.
  6. आपत्ति लिंक के जरिए डेडलाइन से पहले उम्मीदवार के पास आपत्तियां उठाने का विकल्प भी होता है.

आप अधिक जानकारी के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां आंसर-की के अलावा संबंधित भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट में फिर निकली भर्ती, 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन; जानें योग्यता और अप्लाई प्रोसेस

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

