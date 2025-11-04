RRB DV/ ME Schedule 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, न करें देरी; ऐसे डाउनलोड करें कॉल लेटर

RRB DV/ ME Schedule 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन, जेई और पैरामेडिकल पदों की भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. इसके साथ ही कॉल लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल रहा है, आइए जानते हैं कि कैसे आरआरबी का कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं?
RRB DV/ ME Schedule 2025: रेलवे की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली जाती है और इसके लिए आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवार को ही नौकरी हासिल हो पाती है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पैरामेडिकल, टेक्नीशियन और जेई पद के लिए आवेदन किया है उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर टेक्नीशियन, JE/DMS/CMA/CS/MS और पैरामेडिकल पदों के लिए शेड्यूल जारी किया गया है. कॉल लेटर का डाउनलोड लिंक जारी कर दिया गया है जिसके जरिए आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं.
कैसे डाउनलोड करें आरआरबी कॉल लेटर?
सिर्फ इन्हें मिलेगा एक अंतिम मौका
अगर किसी वैध कारणों से तय डेट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवार उपस्थित नहीं हो पाया है तो ऐसी स्थिति में भारतीय रेलवे बोर्ड की ओर से एक अंतिम मौका दिया जाता है जिसे ब्लॉक डेट भी कहते हैं. ये सिर्फ उन उम्मीदवारों को मिलता है तो किसी सरकारी परीक्षा या बीमारा आदि के कारण उपस्थित नहीं हो पाए थे और इसका भी उन्हें प्रमाण दिखा होगा. हालांकि, अगर अनुपस्थित होने की वजह वैध नहीं है तो उम्मीदवार का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा. ध्यान रहे कि डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी को ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी होगा. इसके लिए उम्मीदवारों को क्षेत्रीय आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक मिल जाएगा.
